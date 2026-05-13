Un manto para la virgen del Pilar por el 150 aniversario de la fundación Ibercaja

La fundación Ibercaja ofrecerá a la virgen del Pilar el próximo 28 de mayo, día en que se celebra su 150 aniversario, un manto joya cargada de simbolismo aragonés y bordado de forma tradicional que aúna la "historia, tradición y gratitud" de la entidad y que la ciudadanía puede contemplar hasta el día 25 en el patio de la Infanta de Zaragoza.

Se trata de una de las iniciativas "más emotivas" del 150 aniversario de Fundación Ibercaja, según ha explicado en la presentación del manto su director general, José Luis Rodrigo, quien ha resaltado que el manto quiere significar también la "vocación de servicio" de la entidad a lo largo de su trayectoria y un homenaje a las personas que durante siglo y medio han formado parte de la misma y las que son el foco de su labor.

Para ello, el 28 de mayo, día que nació la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, se ofrecerá este manto a la Virgen del Pilar a las 19.30 horas y después se celebrará una eucaristía, actos a los que también ha invitado a la ciudadanía a participar.

El manto, elaborado por el taller Orobordado de Sevilla, referente del arte textil religioso en España con las técnicas tradicionales de bordado barroco español, destaca por sus materiales nobles, laminas e hilos de oro que conforman una joya textil con influencia mudéjar.

Realizado sobre tejido de terciopelo de seda con brillo tornasonado, el manto joya esconde símbolos de las tres provincias aragonesas, como las cumbres nevadas de Huesca bordabas en plata, un conjunto de flores y una fuente, en referencia a la virgen del Pilar, en Zaragoza, o los elementos de inspiración mudéjar en alusión a Teruel.

El manto, que se cierra con 33 perlas colgantes que simbolizan todas las comarcas aragonesas, muestra también el Ebro como elemento vertebrador del territorio, la fuente de Piedad que alude al monte del mismo nombre, origen de Fundación Ibercaja, el logo de la entidad insertado como joya o la flor de Edelweiss, emblema de la flora pirenaica.

Aparecen además tiaras basadas en los modelos de la joyería Ansorena, autora de la corona de la Virgen de 1905 con joyas donadas por miles de devotos, y anagramas de María repartidos a lo largo de la superficie.

Esta joya ha sido elaborada por ocho personas del taller Orobordado de Sevilla "desde octubre", aunque antes se hizo el trabajo de preparación y diseño, según ha explicado la directora de producción, Dolores Fernández, quien ha resaltado que se ha fabricado con las "mejores calidades existentes", malla montada en ojillos y cartulina y de la que se sienten "completamente orgullosos".

En el patio de la Infanta de Zaragoza se podrá ver esta joya y también un vídeo con su elaboración hasta el 25 de mayo.

Rodrigo ha apuntado que están en conversaciones con el Cabildo para que la Virgen, de la que la Fundación Ibercaja ha tenido su "bendición" durante estos 150 años, pudiera vestir este manto cada 28 de mayo. "Sería un honor que fuese así", ha concluido.