Parroquias seguras: cinco iglesias de Zaragoza se suman a la red de atención para las mujeres víctimas de violencia machista

Hasta cinco parroquias de Zaragoza se convertirán en puntos seguros para las mujeres víctimas de violencia machista. No se llamarán puntos violeta porque el PP cedió ante Vox para eliminar esta terminología, pero servirán para ampliar la red de recursos destinados a detectar y asesorar a mujeres maltratadas por hombres. "En ningún caso se busca sustituir los servicios que ya existen, sino de complementarlos y ampliarlos gracias a la capilaridad que tienen las parroquias", ha explicado la alcaldesa, Natalia Chueca, acompañada por el arzobispo de la capital aragonesa, Carlos Escribano.

Esa capilaridad a la que se refería Chueca es la distribución de los templos católicos por la ciudad de Zaragoza. Pocos equipamientos, por no decir ninguno, cuentan con tanta presencia en los barrios de la ciudad, de ahí que el consistorio quiera aprovechar esta circunstancia para luchar contra una lacra que, según ha denunciado Chueca, muchas mujeres siguen sifriendo en silencio. "No están identificadas por las sociedad", ha lamentado. "Pocos puntos como una iglesia para generar esa confianza y poder romper el silencio", ha dicho.

Esta iniciativa se va a sostener en un convenio firmado entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Arzobispado de Zaragozaque va a suponer que, por el momento, cinco parroquias de Zaragoza se adhieran a esta red de la que ya forman parte taxis, bares y discotecas, peñas y los centros deportivos municipales. Los servicios de Igualdad del consistorio darán formación a los párrocos y voluntarios de estas iglesias para que estas personas puedan tanto detectar síntomas de víctimas que no se atreven a contarlo como asesorar a las mujeres que lleguen en busca de ayuda. El objetivo no es que sean atendidas en los templos, sino que estos voluntarios formados deriven estos casos a los servicios municipales, sirviendo por tanto como puerta de entrada al sistema de protección de mujeres víctimas de violencia machista.

Las cinco iglesias

Esa formación específica comenzará a impartirse ya en las próximas semanas y en ella "se abordarán contenidos necesarios para una primera atención, como la compresión del impacto psicológico que genera la violencia, la acogida y escucha indicando las actitudes que favorecen la confianza y la comunicación y el protocolo de actuación con pautas concretas ante una situación de riesgo o urgencia", han explicado desde el ayuntamiento. "El objetivo del convenio es la derivación a los profesionales, y por ello, se les informará de todos los recursos y servicios municipales disponibles en el consistorio para la atención a las mujeres víctimas de violencia machista", han insistido desde el Gobierno municipal.

Las cinco parroquias que, por el momento, se adhieren a esta red son Nuestra Señora de Montserrat (Ciudad Jardín), la iglesia de San Lamberto (Miralbueno), la basílica de Santa Engracia, la iglesia San José de Pignatelli (paseo Constitución) y la iglesia de la Sagrada Familia (Torrero- La Paz). Según ha explicado el arzobispo, en un futuro podrán ser más las iglesias que se sumen a esta red "aunque ojalá no hiciera falta ninguna", ha dicho Escribano.

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En la presentación, Chueca ha recordado que en el último año han sido casi 1.000 las mujeres víctimas de violencia machista que han sido atendidas por los servicios municipales, de las que 570 eran nuevos casos. La alcaldesa ha hablado además sin ambages de ellas, las víctimas de la violencia de género, sin circunloquios y sin incluir en esta red de puntos seguros otros tipos de violencia o de situaciones como hicieron con los puntos seguros móviles que se ponen durante las Fiestas del Pilar.