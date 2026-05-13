Pisos de más de 115 metros cuadrados en una urbanización con piscina: así serán las nuevas viviendas más baratas de Miralbueno

Miralbueno y Valdefierro son los barrios de Zaragoza que se han puesto de moda en los últimos años. Las dos zonas se han transformado por completo en las últimas décadas pasando de tener un núcleo rural cohesionado como un pueblo a albergar nuevas promociones inmobiliarias que no están al alcance de todos los bolsillos. Tanto en Miralbueno como en Valdefierro, las grúas y los operarios continúan trabajando a destajo para completar cuanto antes la construcción de nuevas viviendas en los alrededores de Ibón de Plan, la avenida Manuel Rodríguez Ayuso y el Anillo Verde de Zaragoza.

El barrio de Miralbueno volvió a acaparar los grandes focos este lunes con el inicio de la construcción de 305 pisos de alquiler asequible para jóvenes por menos de 600 euros que se van a ubicar en el solar de las calles Francisco Rallo Lahoz y Sergio López Saz y en otra parcela en la calle Hipólito Lor. Un acto al que acudieron representantes del Gobierno de Aragón como el propio presidente Jorge Azcón, el Ayuntamiento de Zaragoza con la alcaldesa Natalia Chueca y socios de los grupos Lobe y Urbania.

Lo que ya se sabe es que Miralbueno es uno de los sectores con más tirón de toda Zaragoza y vive en constante crecimiento. Su configuración lo hace atractivo para residentes de alto poder adquisitivo, sobre todo, en áreas cercanas a la ronda Ibón de Plan que conecta el corazón del barrio con el resto de la ciudad y sus principales salidas hacia los cinturones.

Terrenos de Miralbueno donde se construirán viviendas / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

Al tratarse de un barrio de moda, Miralbueno se ha revalorizado y ya es una de las zonas residenciales más pujantes de toda la capital aragonesa. Según los datos de Idealista, el precio medio de la vivienda a la venta en el distrito se sitúa en los 2.376 euros el metro cuadrado, el máximo histórico registrado en la serie estadística de la zona. Actualmente, en el portal inmobiliario, hay poco más de una centena de casas a la venta en este barrio de Zaragoza y la promoción de obra nueva más barata alcanza los 254.000 euros más IVA.

Una nueva promoción por cerca de 250.000 euros

Las máquinas ya trabajan en la construcción de Alfaje Zaragoza, una promoción de casi 100 viviendas nuevas que se levantará en las proximidades de la carretera de Madrid a escasos minutos del Alcampo de Valdefierro. Tal como explican desde la inmobiliaria, la urbanización, situada en la avenida Manuel Rodríguez Ayuso junto a la calle Orquídea, tendrá 95 pisos de 2, 3, 4 e incluso 5 dormitorios que tendrán terraza. Además, habrá piscina y todo el recinto contará con buenas calidades.

"Predominarán las viviendas de 3 y 4 dormitorios, que tendrán superficies amplias y terrazas de aproximadamente 10 metros cuadrados. También habrá viviendas en planta baja con jardín y una vivienda de 2 dormitorios en planta baja con salón-cocina y gran superficie", detallan desde Aelca sobre el proyecto Aljafe Zaragoza. El piso a la venta más barato de esta promoción que linda entre Miralbueno y Valdefierro tiene un precio de 254.000 euros más IVA y cuenta con tres dormitorios, un garaje, un trastero y una superficie total que supera los 115 metros cuadrados.

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Bajo con jardín de la nueva promoción a la venta en Miralbueno / AELCA

La vivienda más cara de la promoción Aljafe es un bajo con jardín que está a la venta por 359.000 euros más IVA. Este inmueble tiene cuatro habitaciones, un garaje y un trastero, aunque el punto diferente de la casa es sin duda su terraza descubierta de más de 60 metros cuadrados a la que se podrá acceder desde los cuatro dormitorios. Este bajo con jardín también tiene otra terraza cubierta de 16 metros cuadrados ideal para cenar o comer durante todo el año.