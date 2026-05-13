Un restaurante de Zaragoza avisa a los ladrones tras la oleada de robos en Las Delicias: "No dejo ni un céntimo"

La delincuencia parece haberse apoderado del barrio de Las Delicias de Zaragoza en los últimos meses. Peluquerías, bares, tiendas de todo tipo han denunciado a la Policía Nacional haber sido víctimas de un robo con el mismo 'modus operandi', que ha sido captado por las cámaras de vigilancia de los negocios. El criminal arranca una alcantarilla de la calle y golpea con toda su fuerza el escaparate o la cerradura para acceder en el local y poder llevarse la recaudación diaria de la caja fuerte. Según las autoridades, se han sufrido más de 20 robos en todo el barrio con el método del 'alcantarillazo'.

La situación más complicada la vivió un panadero al que le robaron tres días seguidos en Las Delicias. "Estoy obligado a trabajar como un preso porque he tenido que poner rejas. He llegado a pasar la noche sin dormir en la furgoneta para ver si pasaba alguien", afirmaba Edwin a este diario pocas horas después de sufrir el tercer hurto consecutivo que mostraba una vez más la inseguridad que se ha apoderado del barrio en las últimas semanas.

BAR EL TAPEO

La gran mayoría de comerciantes de Las Delicias se han visto obligados a tomar nuevas medidas de seguridad para evitar convertirse en una nueva víctima de los delincuentes habituales de la zona. "Debido a la oleada de accesos no autorizados que está sucediendo en el barrio durante las últimas semanas, vamos a tomar una serie de medidas por nuestra parte", explica el propietario de Impact Food Brasería, uno de los locales más populares del barrio que ha colocado un cartel en la puerta de su negocio avisando a los posibles ladrones de que no hay dinero en efectivo dentro. Un mensaje escrito en español, árabe e inglés. "

Además, el propietario ha querido agradecer públicamente el aumento de patrullas de Policía Local y Nacional en las Delicias para intentar acabar de una vez por todas con los robos. "Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado están haciendo un grandísimo trabajo, se les ve claramente por la calle andando y en vehículo. Sin embargo, este tipo de titulares 'El juez deja en libertad a dos detenidos con 120 antecedentes por cinco robos en Delicias' no transmiten demasiada confianza", ha recordado.

Mensaje en la puerta para el criminal: "Llevarte un saco de cartón"

Impact Food Brasería ha pedido a sus clientes priorizar el pago con tarjeta en el establecimiento para evitar tener una gran cantidad de dinero en efectivo en la caja registradora. "Si pagáis con tarjeta nos hacéis un favor para intentar tener el menor efectivo posible. Además, vamos a avisar a través de este cartel que la caja registradora se vacía todos los días, no dejo ni un céntimo. Sinceramente, no merece la pena el esfuerzo porque aunque no te quieras llevarte un saco de carbón, hay poca cosa", ha concluido su vídeo.

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El restaurante, muy popular en redes sociales y considerado por muchos como uno de los mejores sitios para comer pollos asados, ha tomado esta decisión al sentir que el "barrio está cambiando" y los negocios tienen que "adaptarse" para "proteger al equipo y todo lo que han construido con muchos años de trabajo".