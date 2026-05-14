La Aemet confirma el regreso del calor a Zaragoza: últimos días de lluvia y subidón abrupto de las temperaturas

Marzo no mayeó, pero mayo sí está marceando en Zaragoza. El quinto mes del año está dejando en la capital aragonesa un tiempo de momento inestable traducido en temperaturas por debajo de lo habital para este momento del año, tormentas capaces de anegar calles y provocar importantes filtraciones en establecimientos de la ciudad y días marcados por las fuertes rachas de cierzo. Para la suerte de los amantes del buen tiempo, el escenario parece que está próximo a cambiar, aunque todavía queda por recibir los últimos reveses de esta cara de la primavera.

Este jueves continuará soplando el viento de forma moderada, con un cielo que comenzará el día despejado, pero que a las horas centrales se encapotará para, finalmente, despejarse de manera parcial. Pese a eso, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no prevé lluvia en la capital aragonesa durante la jornada. Las temperaturas serán similares a este pasado miércoles, con máximas que se moverán en torno a los 20 grados y mínimas, de madrugada que caerán hasta los 10 grados.

Lo más relevante en el resto de Aragón serán los chubascos que podrían caer en puntos de las Cuencas Mineras, del Jiloca o de la Ibérica de Zaragoza durante la mañana. Sobre el mediodía se podrían producir precipitaciones en municipios del prepirineo y Pirineo de Huesca, sin descartar incluso que caiga algún copo de nieve. Las temperaturas máximas se darán en municipios como Caspe (22 grados), Fraga (21 grados), Alcañiz y Monzón (20 grados).

El viernes será el día más inestable de lo que resta de semana. La capital aragonesa perderá un par de grados respecto al día anterior, dejando el mercurio en 18 grados de máxima, y continuará soplando el cierzo. También podría llover en varios momentos de la jornada. Según las previsiones meteorológicas, los primeros chubascos se producirán de madrugada, aunque de manera dispersa y puntual. Sí parece que la amenaza será mayor conforme nos acerquemos al mediodía, con lluvias más persistentes que se extenderán además por amplias zonas de la comunidad, dejando mayores acumulados -sin ser especialmente significativos- en el centro de Huesca, Cinco Villas y noroeste de la provincia de Teruel.

Con el paso de las horas, las probabilidades de lluvia en Zaragoza irán disminuyendo, sin descartarse alguna descarga puntual hasta las primeras horas de la tarde, y el frente húmedo se instalará en el sur de la provincia y sobre amplias áreas de Teruel. También se podrían dar nevadas en la sierra de Gúdar y en el Pirineo en cotas altas durante el día y la siguiente madrugada.

Regreso del calor

El fin de semana en Zaragoza tendrá dos fases. La primera, el sábado, será una extensión del viernes en cuanto a temperaturas y nubosidad, aunque en este caso la Aemet no prevé lluvias. La madrugada incluso será un poco más fría que la anterior, por lo que las horas iniciales serán frescas. El viento de componente noroeste seguirá soplando con rachas moderadas.

Previsión de las temperaturas previstas para el martes 19 de mayo a las 18 horas en toda España / Meteored

Parece que será el domingo cuando el panorama comience a cambiar en el horizonte sentando las bases para ganar hasta 12 grados en 72 horas. Las previsiones adelantan cielos más despejados al tiempo que el viento comenzará a remitir. Lo más significativo será el primer subidón de temperaturas que se espera, ganando hasta 6 grados en una sola jornada para alumbrar máximas de 24 grados durante la tarde. La cara más apacible de la primavera parece que comenzará a asomarse a inicios de la próxima semana, con la Aemet adelantando temperaturas de 27 grados el lunes y hasta 30 grados el martes, con el despegue también de las mínimas, que ascenderán de manera gradual.

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El resto de Aragón se mirará en el mismo espejo, rozando o incluso superando esa barrera de los 30 grados en varios municipios de la ribera del Ebro o sureste de Huesca.