Estalla el conflicto y los sindicatos convocan huelga indefinida del personal de limpieza en la provincia de Zaragoza

Los sindicatos CCOO, UGT y OSTA han convocado huelga indefinida en el sector de limpieza de edificios y locales de la provincia de Zaragoza a partir de las 6.00 horas del próximo 26 de mayo ante la falta de avances en la negociación del convenio colectivo.

En una nota de prensa, estos sindicatos han denunciado que, tras más de dos meses de movilizaciones y pese a la intervención del Gobierno de Aragón para tratar de acercar posturas, la reunión celebrada el pasado 12 de mayo terminó sin acuerdo "por el inmovilismo de las patronales Aspel y ASOAL, que acudieron a la mesa con propuestas prácticamente idénticas a las planteadas antes del inicio del conflicto".

Las organizaciones sindicales critican que las patronales continúan apostando por un modelo basado en la precarización laboral y en la competencia a la baja en las licitaciones públicas. "Las empresas convierten los concursos públicos en subastas donde gana quien ofrece el precio más bajo y, posteriormente, intentan mantener sus beneficios recortando derechos laborales, sobrecargando las plantillas y ofreciendo incrementos salariales insuficientes”, destacan.

Incumplimientos de contratos públicos

Además, los sindicatos alertan de que muchas empresas incumplen los contratos públicos al no sustituir bajas y ausencias, amortizar puestos de trabajo y plantear recortes en los complementos de incapacidad temporal, lo que empeora todavía más las condiciones laborales de un sector altamente feminizado y esencial.

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Los tres sindicatos reclaman un convenio que garantice la recuperación del poder adquisitivo de las plantillas, con incrementos salariales de entre el 3 % y el 4 %, una reducción real y efectiva de la jornada laboral y la creación de un plus específico para la limpieza industrial y especializada, actualmente infravalorada en el convenio. Ante la falta de voluntad negociadora de las patronales, los sindicatos y sus representantes en la mesa negociadora han acordado convocar huelga indefinida en todo el sector a partir del próximo 26 de mayo.