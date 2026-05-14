La izquierda califica las posibles sanciones a personas sin hogar en Zaragoza de "inmorales" y "un ejemplo claro de odio al pobre"

La nueva ordenanza cívica de Zaragoza estará un mes en exposición pública, en un tiempo que marca la ley para que particulares y grupos políticos hagan sus aportaciones. Respecto a estos últimos, la alcaldesa Natalia Chueca ha anticipado que le gustaría lograr un consenso y que "escuchará" sus propuestas, ya que necesita de al menos un voto para poder sacarla adelante de forma definitiva. En cambio, en mayor o menor medida, la oposición ha criticado el texto del proyecto, especialmente la izquierda.

En ese sentido, la portavoz del PSOE, Lola Ranera, ha lamentado que el documento "recoge cuestiones que tienen que ver más con la ideología que con la necesidad de regular la convivencia cívica en la ciudad". Los socialistas han calificado de "injustas, indignas e inmorales" las sanciones a las personas sin hogar que pernocten en los parques públicos, que pueden llegar a los 3.000 euros.

"¿No entiende Chueca que si tuvieran ese dinero estarían viviendo en una casa?", se ha preguntado Ranera, quien también ha acusado a la regidora popular de lanzar el proyecto "sin acuerdos, diálogos y consenso, ni con los grupos políticos ni con las asociaciones de vecinos". "Vamos a estudiar a fondo la ordenanza y vamos a presentar todas aquellas aportaciones que consideramos necesarias. Será la alcaldesa la que deba decidir si quiere llegar a consensos o prefiere seguir haciendo demagogia e ideología de ultraderecha, como hasta ahora", ha sentenciado la portavoz socialista.

En un tono muy similar se ha mostrado Zaragoza en Común, que ha expresado que este es "un paso más en una agenda ideológica basada en renunciar a mejorar los barrios, a la mediación comunitaria y a la convivencia, para sustituirlas por medidas meramente punitivas compradas directamente del manual de la ultraderecha, como ya vimos con el debate del burka". En relación a las sanciones a las personas sin hogar, ZeC ha afirmado que son "un ejemplo claro de odio al pobre".

"No quieren solucionar ningún problema, solo recaudar a costa de quienes menos tienen", ha criticado Elena Tomás, que predice que la ordenanza "no busca convivir mejor, sino pagar las ínfulas hollywoodienses del Distrito 7 y proyectos como la nueva Romareda a base de multas a los vecinos y vecinas de Zaragoza".

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Por último, la postura de Vox refleja todo lo contrario. Primero, la "satisfacción" por una ordenanza que recoge "exactamente" lo que la ultraderecha planteó en mayo de 2025, punto que ha querido anotarse la portavoz, Eva Torres. Aunque, eso sí, con matices respecto al burka, ya que los ultras celebran que se exija la identificación para entrar a las dependencias municipales, pero pedirán que las mujeres que lleven esta vestimenta no puedan siquiera permanecer en ellas mientras la lleven. "El funcionario también debe de poder identificar a la persona"