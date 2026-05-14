El obstáculo que frena la compra de vivienda en Zaragoza: cuánto debes tener ahorrado para optar a una hipoteca

El mercado inmobiliario aragonés empieza a mostrar síntomas de desaceleración y agotamiento. El primer trimestre del año cerró con más de 4.700 compraventas inscritas en la comunidad, uno de los mejores registros desde 2007 aunque buena parte del impulso procede de operaciones de vivienda nueva pactadas hace dos o tres años y que ahora se están escriturando. Según los expertos, el sector empieza a dar señales de agotamiento en la demanda y un cambio de tendencia que podría consolidarse en los próximos meses. Esto no significa que los precios vayan a moderarse, ni mucho menos. De hecho, el ahorro inicial para poder acceder a una hipoteca en Aragón se sitúa en los 35.834 euros, una cifra que supera los 42.000 en el caso de Zaragoza capital.

No es fácil acceder a una vivienda en propiedad en un sector acelerado donde hay más demanda que oferta y menos todavía en una ciudad, como es Zaragoza, que se ha convertido en un polo de atracción de inversiones milmillonarias y de grandes fondos que están aprovechando que los precios son mucho más económicos que en otras grandes capitales como Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao para comprar vivienda.

Un 'caramelo' para los inversores

Zaragoza se ha convertido en la segunda capital de España con más demanda para comprar vivienda en el arranque del año, solo por detrás de Madrid. No solo eso, sino que también lidera la demanda de alquilar. Según el último estudio elaborado por el portal inmobiliario Idealista, la capital aragonesa se encuentra entre las ciudades más rentables para adquirir una propiedad con un precio medio que se sitúa cerca de los 235.000 euros, muy lejos de la tercera ciudad con más demanda, Valencia, con un promedio de 323.000 euros o Las Palmas de Gran Canaria, donde los precios rondan los 302.000 euros.

Esto obliga a tener una importante previsión de ahorro inicial que asciende a los 42.299 euros en Zaragoza capital para poder acceder a la compra de una vivienda con hipoteca, según el último informe de Qualis Credit Risk. Le siguen Huesca (32.979 euros) y Teruel (23.043). Este desembolso exige tener ahorrado el 27% del precio de compraventa para poder afrontar la parte que no financia el banco.

Según explica Mariola Municio, Client Relationship Manager de Qualis Credit Risk España, aunque en el contexto actual la cuota hipotecaria puede resultar competitiva frente al alquiler, la necesidad de disponer de recursos propios para afrontar la entrada y los gastos asociados a la compraventa sigue siendo el principal obstáculo.

Zaragoza se encuentra entre las capitales con mayor demanda para arrendar una vivienda. Según la clasificación elaborada por Idealista, está entre las 20 ciudades con más demanda con un precio medio de alquiler que se sitúa en los 883 euros, lejos de los más de 1.000 euros mensuales que se piden en Madrid, Barcelona, Vitoria, Pamplona o Girona.

De hecho, los altos precios del alquiler han cambiado la demanda, y cada vez es más habitual alquilar una sola habitación, en lugar de un piso completo, puesto que los precios son más moderados y se comparten los gastos comunes. Hay más habitaciones en régimen de alquiler que pisos por precios que oscilan entre los 300 y los 500 euros.