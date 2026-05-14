Zaragoza lanza su nueva ordenanza cívica: no se podrá entrar con burka al ayuntamiento sin identificarse y multas de 3.000 euros para quien duerma en los parques

El Gobierno municipal del PP de Natalia Chueca tiene la intención de aprobar antes del debate sobre el estado de la ciudad, programado para mediados de julio, la nueva ordenanza cívica, con sanciones que alcanzarán en el peor de los casos los 3.000 euros. El proyecto saldrá a exposición pública por plazo de un mes, para que tanto los ciudadanos como los grupos municipales puedan hacer sus aportaciones, que la alcaldesa ha asegurado que "escuchará". De hecho, se ha apoyado en el último barómetro municipal, que recogía un apoyo de más de un 90% a la medida.

El régimen sancionador se dividirá en multas leves (de 50 a 750 euros), graves (de 750 a 1.500 euros) y muy graves (de 1.500 a 3.000 euros). Uno de los supuestos de esta última posibilidad será para quienes pernocten en los parques públicos, en una medida lanzada sobre todo tras las últimas polémicas en el Parque Bruil. Tampoco se podrá dormir en la calle si se hace de forma "excluyente". Es decir, si dificulta el paso de los ciudadanos, por ejemplo, en un portal privado. En ese caso, los vecinos podrán llamar a la Policía Local para que desaloje el portal.

Además, el ayuntamiento también pondrá coto al burka, al niqab y a cualquier vestimenta que distorsione u oculte la cara. En ese sentido, estará prohibida la entrada a las dependencias municipales sin haberse identificado previamente. Esto es, si una mujer entra con burka o niqab, por ejemplo, a la casa consistorial, la Policía Local la identificará primero, bien con un documento de identidad bien requiriéndole que muestre su rostro en una sala apartada. Una vez lo hagan, podrán acceder al recinto con esa vestimenta.

Lorén, Chueca y Blas Soriano, durante la presentación de la nueva ordenanza cívica de Zaragoza, este jueves. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Esta iniciativa, que fue prometida por Chueca hace ahora un año, nace según el Gobierno municipal con la intención de dotar de un instrumento legal y jurídico a los agentes para que puedan actuar ante determinados comportamientos. Es el caso también de quienes arrojen colillas al suelo, que pueden ser multados con 750 euros, en un supuesto que ya se estaba aplicando de forma piloto en barrios como El Gancho.

Otros castigos

Más allá de las sanciones, la ordenanza también implicará una serie de castigos a los infractores, como la obligación de reparar el daño que se haya causado en el mobiliario y el patrimonio público (grafitis, por ejemplo). También regulará el vertido "incontrolado" de residuos a la vía pública y permitirá sancionar con 3.000 euros comportamientos como el sucedido en la pasada noche en La Almozara, que ha amanecido con varios contenedores quemados.

Se considerarán también infracciones graves el botellón, la prostitución en la calle, las despedidas de soltero que vayan acompañadas de comportamientos "incívicos" (ha habido quejas en las últimas fechas, especialmente en el Tubo) e incluso la puesta de carteles y pancartas en edificios públicos sin la autorización perceptiva. Asimismo, quien insulte, grite o humille a otra persona o grupo en la calle, podrá ser igualmente multado.

Un grupo de visitantes en El Tubo de Zaragoza durante esta Semana Santa. / Laura Trives

En el apartado de las infracciones leves destacan el hacer necesidades fisiológicas en la vía pública (escupir, orinar o defecar), el no recoger los excrementos de las mascotas, el robo de plantas o el mal uso de las bicis y patinetes, incluyendo su abandono.

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Chueca ha expuesto todas estas novedades en el Ayuntamiento de Zaragoza, acompañada del concejal de Presidencia, Ángel Lorén, y del superintendente de la Policía Local de la capital aragonesa, Antonio Blas Soriano. "La ordenanza no nace de un despacho, sino de escuchar a los vecinos", ha reivindicado la alcaldesa, que ha subrayado que quiere "reforzar la convivencia" en la urbe. "Somos una de las mejores ciudades en calidad de vida y una de las más seguras, y también queremos ser una de las más limpias", ha sentenciado.