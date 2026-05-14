El pueblo favorito de Gonzalo Bernardos para comprar casa en España está en Zaragoza: "Es Messi con 14 años"

Aragón también se ve afectado por el delicado momento que atraviesa España en el tema inmobiliario. Cada vez son más las trabas que se encuentran por el camino los ciudadanos que quieren acceder a una vivienda digna. El alto coste del alquiler y el precio de los domicilios en las grandes ciudades no para de subir. Además, hay que añadir los sueldos insuficientes de gran parte de la población que no pueden pagar la entrada de la hipoteca o depositar la renta del alquiler mensual.

Gonzalo Bernardos se ha convertido en una de las voces autorizadas para hablar y analizar temas de vivienda. Hace un par de años, el profesor de economía en la Universidad de Barcelona desveló la unión que tiene con Zaragoza. El economista compró dos viviendas en el emergente distrito zaragozano de Arcosur. Un barrio al que siempre se ha elogiado y que ha estado en el punto de vista de muchos inversores y especuladores de vivienda. El docente desveló en una entrevista a este diario cuál es su pueblo favorito para comprar casa en España.

Un municipio a media hora de Zaragoza

"Todo lo que esté a 10 o 15 kilómetros de Zaragoza tiene unas posibilidades tremendas. ¿Qué puede pasar? Que lo fastidiemos con el planeamiento inmobiliario. Porque puedes hacer algunas unifamiliares, pero combinadas con muchas plurifamiliares. Si yo fuera el político de turno, tendría claro que quiero mucha vivienda para mucha gente y, por tanto, que el precio no suba demasiado", comentó Bernardos en una entrevista a este diario antes de desvelar el municipio en cuestión.

Para el economista Gonzalo Bernardos, la capital aragonesa está a las puertas de consolidar una potente área metropolitana que transformará el mercado inmobiliario de la región. El profesor especializado en vivienda ha lanzado un pronóstico contundente: "Zuera es "el Messi de 14 años" del sector inmobiliario español". El potencial de este municipio no es una cuestión de azar, sino de una ubicación estratégica.

La localidad zufariense se encuentra en el epicentro de la conexión más importante de Aragón: la autovía que une Zaragoza con Huesca. A esta distancia, hay que añadir los 15/20 minutos en coches que hay con la capital aragonesa, un contexto que sitúa a la localidad en una posición de salida inmejorable para los próximos cinco años. "Cuando planifiquemos el área metropolitana de Zaragoza, que la tendrá y será importante, lo previsible es que haya mucha competencia por comprar esos terrenos, pero hay que ofrecer soluciones que permitan a los promotores hacer vivienda barata", zanja el economista.

Qué ver en Zuera

Zuera no olvidará nunca el 19 de marzo de 2026. El Cupón del Día del Padre de la Once repartió un premio total de 21 millones de euros en esta localidad del área metropolitana de Zaragoza. El 72181 cambió por completo la vida de los poseedores de la serie 072, dotada con 17 millones de euros. Una cantidad muy superior a la que se han llevado casi un centenar de vecinos de Zuera, que tenían en su poder un cupón premiado con 40.000 euros.

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Quien decida seguir el consejo de Bernardos y poner un pie en Zuera, descubrirá que el municipio ofrece un patrimonio que combina historia y naturaleza. El municipio cuenta con la iglesia de San Pedro, una joya de origen románico (siglo XII-XIII) con transformaciones mudéjares y barrocas que preside el casco antiguo. Además, para los amantes de la naturaleza, cuenta con el Pinar de Zuera, un pulmón verde ideal para el senderismo y el cicloturismo. También cuenta con un circuito internacional de karting.