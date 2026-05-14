El pueblo de Florentino Pérez en Zaragoza: tierra de proyectos tecnológicos y más de 1.200 millones de euros de inversión

Pese a la polémica y sonada comparecencia que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid CF, protagonizó hace un par de días tras perder el título de liga frente al FC Barcelona, es una de las mentes más brillantes a nivel económico de las últimas décadas en España, con empresas bajo su mando que facturan millones y millones de euros cada año. Pues hasta él mismo vio en Aragón una zona "estratégica" para invertir, precisamente en un pueblo de los alrededores de la capital autonómica.

Según dio a entender Juan Santamaría, su mano derecha, hace casi un mes en el foro The Wave 2026, destacó a la comunidad del norte como uno de los polos tecnológicos más prometedores para la constructora de Florentino Pérez, ACS (Actividades de Construcción y Servicios), una de las líderes mundiales en el desarrollo de infraestructuras. Es por ello que el magnate blanco eligió a La Puebla de Alfindén para uno de sus macroproyectos de levantamiento de centros de datos en el municipio zaragozano.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. / JAVIER SORIANO / AFP

Con una inversión inicial de 1.250 millones de euros, la constructora de Florentino va a construir dos centros de datos en La Puebla, con una potencia eléctrica superior a los 100 MW y que ocuparán el espacio de hasta seis Estadios Santiago Bernabéu, unas 25 hectáreas. Esta sería sólo la primera fase que tiene marcado su inicio este mismo año.

En caso de aprobarse una segunda etapa de construcción, la financiación se podría disparar hasta los 2.500 millones de euros y sus capacidades energéticas podrían triplicarse, siempre que las empresas inversoras, ACS y Benbros Energy, obtengan la luz verde de Red Eléctrica de España para otorgarle tanta cantidad de energía a este proyecto. Según las primeras predicciones, este complejo tecnológico estaría operativo entre los años 2028 y 2029.

Una imagen de archivo de un centro de datos / El Periódico de Aragón

¿Por qué en La Puebla?

La elección de La Puebla de Alfindén no fue improvisada. ACS estudió otras ubicaciones como el polígono Malpica y terrenos próximos a Villamayor de Gállego, junto a futuros desarrollos de Microsoft, pero acabó descartándolas por limitaciones de suelo, problemas de abastecimiento hídrico, dificultades urbanísticas y una mayor presión industrial acumulada. Según la documentación del Proyecto de Interés General de Aragón, el municipio ofrecía mejores condiciones para crecer a medio plazo y una menor conflictividad funcional y ambiental.

El tamaño del proyecto también se entiende por su enorme demanda energética. El futuro campus tecnológico consumirá alrededor de 1.314 GWh al año, más electricidad que toda la provincia de Teruel junta. Para hacerlo posible, ACS y Benbros tendrán que construir nuevas infraestructuras eléctricas y conexiones específicas para alimentar los centros de datos.

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Jorge Azcón, presidente de Aragón, en la presentación del proyecto de ACS en La Puebla de Alfindén / Jaime Galindo.

El proyecto refleja además el cambio de rumbo de ACS en los últimos años. La empresa de Florentino Pérez ya no solo busca construir grandes infraestructuras, sino convertirse en un actor clave del negocio digital y de la inteligencia artificial. En ese nuevo mapa tecnológico, Aragón se ha convertido en una de las regiones más atractivas de Europa para atraer inversiones millonarias.