Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Multas ZaragozaMarilyn Monroe ZaragozaGoran DrulicProtesta CortesMiguel CatalánDía de los Museos
instagramlinkedin

Rescatadas cuatro personas de un balcón en el incendio de una vivienda en Zaragoza

Los Bomberos han sofocado las llamas en un piso de la calle Aguarón y cinco personas han sido atendidas por inhalación de humo, aunque ninguna ha tenido que ser trasladada al hospital

Un camión de bomberos en una imagen de archivo.

Un camión de bomberos en una imagen de archivo. / Bomberos de Zaragoza

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Los Bomberos de Zaragoza han sofocado este jueves un incendio declarado en el interior de una vivienda situada en el número 16 de la calle Aguarón. El fuego ha obligado a rescatar a cuatro personas que se habían refugiado en el balcón del cuarto piso, donde se ha originado el incendio.

El aviso se ha recibido a las 12.15 horas. A su llegada, los bomberos han encontrado a los cuatro afectados en el balcón de la vivienda y los han rescatado con una autoescala. Además, los efectivos han auxiliado y sacado del interior del edificio a una quinta persona.

Los cinco afectados han sido atendidos por inhalación de humo por la ambulancia del 080 y por personal sanitario del 061. Según la información facilitada por el Ayuntamiento de Zaragoza, no ha sido necesario trasladar a ninguno de ellos a un centro hospitalario.

Noticias relacionadas

Hasta el lugar se han desplazado dos bombas nodrizas, una autoescala y dos vehículos ligeros de los Bomberos de Zaragoza, además de la ambulancia del 080 y del 061.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Zaragoza Alta Velocidad mueve ficha para impulsar el mayor rascacielos de la ciudad: podría llegar a 150 metros con 440 viviendas libres
  2. Pisos de más de 115 metros cuadrados en una urbanización con piscina: así serán las nuevas viviendas más baratas de Miralbueno
  3. Abre en Zaragoza un nuevo gimnasio 24 horas con biblioteca y comedor
  4. El economista Gonzalo Bernardos, sobre Arcosur: 'Cuando compré dos pisos, fue como fichar a Messi y Cristiano con 14 años
  5. El barrio donde se ha disparado la construcción de vivienda en Zaragoza: 'Nos hemos convertido en una ciudad dormitorio
  6. Zaragoza tendrá un nuevo barrio con 95 chalés y varios bloques con 405 viviendas al sur de la ciudad
  7. La emotiva despedida de una persona sin hogar en Zaragoza: “Gracias por ayudarme; estoy en el cielo”
  8. Empieza la construcción de 640 pisos para jóvenes en Miralbueno y Rosales del Canal por menos de 600 euros al mes: estas son las condiciones para solicitarlas

Rescatadas cuatro personas de un balcón en el incendio de una vivienda en Zaragoza

Rescatadas cuatro personas de un balcón en el incendio de una vivienda en Zaragoza

El Puerto de Barcelona refuerza sus vínculos con Aragón y la TMZ: "No es un mercado más"

El Puerto de Barcelona refuerza sus vínculos con Aragón y la TMZ: "No es un mercado más"

Zaragoza lanza su nueva ordenanza cívica: multas de hasta de 3.000 € por dormir en los parques públicos

Zaragoza lanza su nueva ordenanza cívica: multas de hasta de 3.000 € por dormir en los parques públicos

Estalla el conflicto y los sindicatos convocan huelga indefinida del personal de limpieza en la provincia de Zaragoza

Estalla el conflicto y los sindicatos convocan huelga indefinida del personal de limpieza en la provincia de Zaragoza

Pisos de más de 115 metros cuadrados en una urbanización con piscina: así serán las nuevas viviendas más baratas de Miralbueno

Pisos de más de 115 metros cuadrados en una urbanización con piscina: así serán las nuevas viviendas más baratas de Miralbueno

Zaragoza despierta de nuevo con contenedores quemados y una furgoneta afectada por las llamas

Zaragoza despierta de nuevo con contenedores quemados y una furgoneta afectada por las llamas

El edificio de la calle Estébanes va a ser derribado próximamente

El edificio de la calle Estébanes va a ser derribado próximamente

El edificio de la calle Estébanes, en El Tubo de Zaragoza, desaparecerá muy pronto bajo la piqueta, fachada incluida

El edificio de la calle Estébanes, en El Tubo de Zaragoza, desaparecerá muy pronto bajo la piqueta, fachada incluida
Tracking Pixel Contents