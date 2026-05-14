Rescatadas cuatro personas de un balcón en el incendio de una vivienda en Zaragoza

Los Bomberos de Zaragoza han sofocado este jueves un incendio declarado en el interior de una vivienda situada en el número 16 de la calle Aguarón. El fuego ha obligado a rescatar a cuatro personas que se habían refugiado en el balcón del cuarto piso, donde se ha originado el incendio.

El aviso se ha recibido a las 12.15 horas. A su llegada, los bomberos han encontrado a los cuatro afectados en el balcón de la vivienda y los han rescatado con una autoescala. Además, los efectivos han auxiliado y sacado del interior del edificio a una quinta persona.

Los cinco afectados han sido atendidos por inhalación de humo por la ambulancia del 080 y por personal sanitario del 061. Según la información facilitada por el Ayuntamiento de Zaragoza, no ha sido necesario trasladar a ninguno de ellos a un centro hospitalario.

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Hasta el lugar se han desplazado dos bombas nodrizas, una autoescala y dos vehículos ligeros de los Bomberos de Zaragoza, además de la ambulancia del 080 y del 061.