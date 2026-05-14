Salou se promociona en Zaragoza con la ‘Festa al Cel’ y su patrimonio histórico

El alcalde de Salou y presidente del Patronato Municipal de Turismo de Salou, Pere Granados, ha presentado esta mañana en Zaragoza la nueva edición de la Festa al Cel, considerada el festival aéreo más grande de España, así como la nueva Ruta Modernista y Novecentista, una propuesta cultural que reivindica el patrimonio histórico, arquitectónico e identitario del municipio.

El acto, que ha contado con la presencia de empresarios, representantes institucionales y militares, además de periodistas y profesionales del sector turístico, ha servido no solo para dar a conocer los nuevos atractivos turísticos de Salou, sino también para reforzar los vínculos históricos y emocionales entre Salou y Aragón, un mercado tradicionalmente muy fiel a la capital de la Costa Daurada.

La presentación se ha complementado con la proyección de diversos vídeos promocionales dedicados a la Festa al Cel y al patrimonio histórico y cultural de Salou, que han permitido a los asistentes descubrir la espectacularidad del festival aéreo y la riqueza arquitectónica, patrimonial y paisajística del municipio.

La presentación ha puesto de manifiesto la transformación del municipio hacia un modelo turístico desestacionalizado, con una oferta capaz de combinar grandes eventos, cultura, patrimonio y experiencias vinculadas a la historia y a la identidad mediterránea.

Durante su intervención, Granados ha asegurado que “venir a Aragón es como estar en casa” y ha remarcado que le hacía “especial ilusión presentar a los zaragozanos una ruta que permite descubrir un Salou desconocido y cargado de historia”. El alcalde también ha afirmado que Salou es “la puerta de Aragón al Mediterráneo”.

Salou, epicentro aeronáutico

El alcalde ha avanzado que la Festa al Cel, que se celebrará del 18 al 20 de septiembre, llegará este año con importantes novedades después de que la pasada edición reuniera a más de 300.000 personas en el litoral salouense.

El festival ofrecerá dos grandes espectáculos diferenciados —uno nocturno y otro diurno— con el objetivo de convertir el frente marítimo de Salou en un gran escenario aeronáutico y visual de referencia internacional.

Entre las actuaciones más espectaculares destaca la participación de los Flying Dragons Paramotor Team, con paramotores equipados con iluminación LED y pirotecnia, así como los Scandinavian Airshows de Suecia, que ofrecerán exhibiciones de wingwalking —con acróbatas sobre las alas de los aviones en pleno vuelo— y un innovador show nocturno con luces y efectos audiovisuales.

Patrullas acrobáticas

En cuanto al programa diurno, el cielo de Salou acogerá exhibiciones de aviones civiles y militares, patrullas acrobáticas y aeronaves históricas, con maniobras de alta precisión, vuelos rasantes y demostraciones espectaculares que consolidarán el municipio como un referente aeronáutico europeo.

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Entre los participantes confirmados estarán la Patrulla Acrobática Paracaidista del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA), el Eurofighter Typhoon, un Airbus A400M Atlas y el Canadair CL-415T del Grupo 43 de lucha contra incendios, uno de los hidroaviones más emblemáticos de la aviación española.