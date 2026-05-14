Zaragoza aumenta su plantilla de Policía Local con 104 agentes de la promoción más numerosa en 19 años

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha dado la bienvenida a los 104 nuevos agentes que se incorporan a la Policía Local y les ha trasladado el principal reto del cuerpo: contribuir a que la capital aragonesa “siga siendo la ciudad más segura de España”.

Durante el acto de entrega de despachos, celebrado en la plaza del Pilar, Chueca ha defendido que “no hay libertad sin seguridad” y ha subrayado que la protección ciudadana “no tiene ideología política”, sino que es “un derecho de todos los ciudadanos” y una prioridad para el Gobierno municipal.

La incorporación de estos 104 policías forma parte, según ha recordado la alcaldesa, del refuerzo de la plantilla iniciado en 2023. Desde entonces, ha señalado, el cuerpo ha aumentado en 400 efectivos con el objetivo de incrementar la presencia policial en las calles. La promoción XXV es, además, la más numerosa de los últimos 19 años.

En el acto también han recibido sus diplomas 34 oficiales ascendidos. La ceremonia ha incluido el pase de revista, la entrega de despachos, las intervenciones institucionales, el himno de España, una foto de familia y el tradicional lanzamiento de gorras tras el grito de “rompan filas”.

Chueca ha destacado que la presencia de agentes en la vía pública aporta tranquilidad a los vecinos y tiene un efecto disuasorio frente a la delincuencia. “Cuando hay presencia policial en la calle, los delincuentes se lo piensan dos veces antes de actuar”, ha afirmado. También ha defendido que ver policía en las calles le transmite seguridad “como alcaldesa y como vecina”.

La alcaldesa ha vinculado este refuerzo con otras medidas impulsadas por el ayuntamiento, como la inversión de seis millones de euros en el presupuesto de este año para la Policía Local, la reorganización del cuerpo, la modernización de sus medios, la creación de nuevos cuarteles y el refuerzo de los turnos nocturnos.

Entre las actuaciones previstas, ha mencionado el cuartel de la calle Pignatelli y el futuro equipamiento en el entorno del parque Bruil, próximo al albergue municipal. También ha citado la división de Zaragoza en tres grandes sectores para mejorar la cobertura de la ciudad y reducir los tiempos de respuesta, así como la apuesta por la UAPO, a la que ha definido como una unidad clave para garantizar la seguridad y la convivencia.

Chueca ha anunciado además que elayuntamiento trabaja en una nueva oferta pública de empleo con alrededor de 30 plazas de Policía Local, que saldrán el próximo año para cubrir jubilaciones y evitar vacantes.

La alcaldesa también se ha referido a la futura Ordenanza de Convivencia y Seguridad Ciudadana, conocida como Ordenanza Cívica, que ha presentado como una herramienta necesaria para que los agentes puedan actuar ante conductas incívicas. “La libertad no puede confundirse con el libertinaje”, ha señalado, antes de advertir de que el vandalismo, la suciedad y las faltas de respeto a los vecinos deben tener consecuencias.

En materia de seguridad ciudadana, Chueca ha recordado que la competencia corresponde al Ministerio del Interior, aunque ha valorado la “coordinación excepcional” entre Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil. No obstante, ha reclamado más medios de Policía Nacional para Zaragoza y ha asegurado que la ciudad necesitaría “mil agentes” más para equipararse a otras grandes capitales como Sevilla.

La alcaldesa ha puesto como ejemplo del compromiso municipal la creación de la Unidad Égida, integrada por nueve agentes de la Policía Local y dedicada a la atención especializada a víctimas de violencia de género.

En su mensaje a los nuevos agentes, Chueca les ha pedido profesionalidad, humanidad, cercanía y vocación de servicio. Ha recordado que en muchas ocasiones serán “el primer rostro” que vea un ciudadano en una situación difícil, por lo que ha destacado la importancia de la empatía y la capacidad para generar confianza.

Por su parte, el concejal delegado de la Policía Local, Ángel Lorén, ha iniciado su intervención con un recuerdo a los dos guardias civiles asesinados cuando perseguían una narcolancha en aguas de Huelva. Sus palabras fueron recibidas con un prolongado aplauso por parte de los asistentes.

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La alcaldesa ha cerrado su intervención animando a los nuevos policías a sentirse orgullosos del uniforme y a recordar que su misión es “proteger y servir a Zaragoza y a sus vecinos”.