Zaragoza despierta de nuevo con contenedores quemados y una furgoneta afectada por las llamas

Dos grupos de contenedores han ardido esta madrugada en el barrio zaragozano de La Almozara, en las inmediaciones del palacio de la Aljafería. Los incendios se han registrado prácticamente a la misma hora en dos calles diferentes y han obligado a intervenir a los Bomberos de Zaragoza, Policía Local y los servicios municipales de Limpieza.

El aviso al 080 se ha recibido sobre las 5.30 horas, alertando de la presencia de contenedores ardiendo tanto en la calle Braulio Foz como en la calle Los Diputados. En esta segunda vía, las llamas han alcanzado también a una furgoneta que se encontraba estacionada junto a los contenedores. Según la información facilitada por el Ayuntamiento de Zaragoza, no se han producido más daños materiales relevantes.

Hasta el lugar se han desplazado una bomba urbana ligera y dos bombas nodrizas. Los bomberos han trabajado durante alrededor de una hora en la extinción de los fuegos, logrando evitar que las llamas se propagaran a locales, viviendas próximas, mobiliario urbano o más vehículos estacionados en la zona.

"Un peligro importante"

El Ayuntamiento de Zaragoza ha condenado estos actos vandálicos, al considerar que suponen “un peligro importante” tanto para los vecinos como para los bomberos y policías que intervienen en este tipo de emergencias. El consistorio ha recordado además que quemar contenedores constituye una infracción penal, ya que puede poner en riesgo la vida de las personas y causar daños tanto en propiedades privadas como en mobiliario urbano municipal.

No es la primera vez en las últimas semanas que Zaragoza registra incendios de contenedores de madrugada. El pasado 1 de mayo, los Bomberos de Zaragoza tuvieron que intervenir en hasta cinco fuegos registrados en calles próximas del entorno de Fray Julián Garcés, en el barrio de Torrero. En aquella ocasión, un hombre de unos 30 años fue detenido como presunto autor de los hechos después de que la Policía Nacional lo localizara en la zona.

Noticias relacionadas

Aquellos incendios también provocaron daños materiales, entre ellos desperfectos en un vehículo estacionado junto a los contenedores y afecciones en una fachada por las llamas, el humo y el calor. El episodio llevó de nuevo al Ayuntamiento a insistir en que la quema intencionada de contenedores no puede considerarse un acto vandálico menor, sino una conducta delictiva que puede generar un riesgo real para vecinos, viviendas, comercios, vehículos y servicios de emergencia.