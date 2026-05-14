Zaragoza tendrá un nuevo barrio con 95 chalés y varios bloques con 405 viviendas al sur de la ciudad

El sur de Zaragoza es uno de los principales focos de expansión urbanística de la capital aragonesa. Y no solo en el emergente Arcosur, sino también en el otro extremo, junto a la antigua carretera de Valencia (N-330) y en dirección a Cuarte de Huerva. En ese sentido, el área de Urbanismo ha aprobado la delimitación de un nuevo barrio residencial, con capacidad para 500 viviendas (95 chalés y 405 colectivas), que comprenderá las 15 hectáreas que quedan por urbanizar entre el colegio privado Liceo Europa, que podrá ampliarse, y la trasera de la urbanización Fuente de la Junquera.

En el planteamiento actual, que será matizado de aquí a que comiencen las obras, previstas para 2030, se contempla una banda de bloques de viviendas colectivas en la zona más cercana al Camino de La Junquera, con cinco alturas (baja, tres plantas y áticos). En la parte más al este del ámbito, junto al Camino del Alfaz, se construirán las 95 viviendas unifamiliares, con un máximo de dos alturas (baja más uno).

De todos los hogares a construir, un 43% serán de protección oficial y todos ellos estarán ubicados en los distintos bloques plurifamiliares. Con todo, tan solo una quinta parte, 43, serán de régimen general, las que tienen el precio básico, que actualmente supone algo más de 1.845 euros el metro cuadrado tras la última actualización del módulo.

Vista de las parcelas donde se construirán 95 chalés y 405 viviendas, al sur de Zaragoza. / Miguel Ángel Gracia

Mientras, las 171 VPO restantes serán de carácter tasado, por lo que tendrán el precio máximo que permite la ley, por encima de los 2.076 euros/m2. Todos estos pisos, en base a la edificabilidad máxima permitida, podrían llegar a los 120 metros cuadrados. Las otras 286 viviendas serán libres, a precio de mercado, e incluirán los 95 chalés antes mencionados y 191 pisos en los bloques mixtos que se edificarán junto al Camino de La Junquera. Los hogares ya construidos en la parte central, junto a la calle del Geranio, quedarían integradas dentro del nuevo desarrollo.

Servicios y equipamientos

La urbanización de este nuevo barrio incluirá asimismo otras actuaciones, comenzando por la cesión municipal del 13% del aprovechamiento. Principalmente, los promotores deberán asumir, como parte de los trabajos, la resolución de aspectos concretos como los problemas de tráfico en la carretera de acceso desde Cuarte de Huerva (mejorando los caminos de La Junquera y Alfaz y dotándolos con viales secundarios), así como la mejora de las redes de saneamiento del entorno o la evacuación de las vaguadas que provienen de los montes de Torrero.

Del mismo modo, se abordará la conexión de la margen derecha del río Huerva con los propios montes y los Pinares de Venecia, para lo cual el proyecto, presentado ya en agosto de 2024 por el estudio Arastur, contempla una posible pasarela peatonal sobre el cauce del Huerva. Además, habrá más de 16.000 metros cuadrados de parques y jardines, 125 plazas de aparcamiento y 65.000 metros cuadrados de nuevos viales.

Estado actual de los terrenos donde se edificarán 95 chalés y 405 viviendas, entre Zaragoza y Cuarte. / Miguel Ángel Gracia

En cuanto a los equipamientos, la intención es la de habilitar uno de carácter privado que permita crecer en una superficie de más de 6.000 m2 las instalaciones actuales del Liceo Europa, y otras dos zonas de equipamientos públicos, una junto al privado y otra en la zona verde central. Un 10% de la edificabilidad se reservará para usos lucrativos no residenciales (comercios, oficinas...), distribuidos entre los bajos de los bloques residenciales (2.700 metros cuadrados) y en el equipamiento privado junto al colegio (4.532 m2 edificables).

Plazos y coste por definir

El proyecto acaba de salir a información pública, trámite en el que estará un mes para que promotores y particulares aleguen lo que consideren oportuno, toda vez que la Gerencia de Urbanismo dio el visto bueno el pasado mes de febrero al planeamiento del sector, el SUZ 59/3. La intención de los propietarios del suelo es la de comenzar a urbanizar la zona en tres o cuatro años, en torno a 2030. Aunque, primero, deberán cumplirse una serie de hitos.

Tras la aprobación definitiva del convenio, cuando concluya el período de consultas, los propietarios tendrán seis meses para presentar el plan parcial que delimitará definitivamente las distintas áreas del ámbito, algo que se iría ya para finales de 2026 o principios de 2027. Después, dicho documento deberá superar todos los trámites burocráticos pertinentes en el consistorio hasta su aprobación definitiva.

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En ese momento, deberá constituirse una junta de compensación del sector, en la que están representados los tenedores del suelo, en función del porcentaje que tengan, y que se encarga de ejecutar y financiar los trabajos. Dicha junta deberá presentar, una vez esté constituida, un proyecto de reparcelación en un plazo máximo de seis meses, y cuando este esté aprobado definitivamente por Urbanismo, los propietarios contarán con otros cuatro meses para presentar el proyecto de urbanización. De ahí que las fechas más probables de inicio de las obras, que todavía no tienen estimación económica, se vayan a 2030.