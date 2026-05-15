Abre una tienda de camisetas retro este fin de semana en Zaragoza: "Habrá coleccionismo"

La temporada de fútbol en España y el resto del mundo está a punto de llegar a su fin. Los amantes al deporte rey están pendientes de la situación del Real Zaragoza que busca evitar el descenso a Primera RFEF, la lucha por evadir el descenso a Segunda que tiene a siete equipos de Primera en la pelea y la incógnita de quién ganará la Champions. Una temporada de fútbol que no para con la celebración del Mundial este verano en Estados Unidos, México y Canadá.

La moda de vestir con camisetas retro no cesa. Ponerte la elástica de tu país para ver con tus amigos los partidos de la selección española es una tradición que se va a repetir durante los meses de junio y julio. La moda futbolera ha cambiado mucho en los últimos años en los que las camisetas retro se han puesto de moda y han ganado un valor que parecían haber perdido con el paso del tiempo. Sin ir más lejos, La Liga organizó este mes de abril una jornada retro en Primera y Segunda.

La llegada de una 'pop-up' de camisetas retro a Zaragoza

Los aficionados al coleccionismo de camisetas en Zaragoza están de enhorabuena. Este fin de semana, coleccionistas y amantes al deporte rey tienen la oportunidad en la capital aragonesa de comprar camisetas míticas de diferentes equipos. No faltarán camisetas míticas del Real Zaragoza y de equipos del continente europeo como la Juventus o el Arsenal. Al ser año de Mundial, también hay hueco para la selección española.

El impulsor de esta iniciativa es Albert Valor (@camisetasconvalor) en colaboración con 'Cazacamisetas' y 'Namesetfootball'. Valor es un coleccionista catalán, periodista y autor del libro 'USA 94. El Mundial en la frontera', sobre la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994 que le ganó Brasil a Italia. La tienda pop-up abrirá en Zaragoza este viernes y sábado, 15 y 18 de mayo, de 10.00 a 20.00 horas.

Pop-up de camisetas retro. / Servicio Especial

El lugar elegido por los impulsores de esta iniciativa tendrá lugar en la Galería de Arte Contemporáneo Olga Julián, situada en el número 18 de la calle Rufas en la capital aragonesa, entre plaza San Miguel y al lado de la plaza de Los Sitios. "Animamos a todos los amantes del fútbol, lo retro y del coleccionismo a que pasen por la galería a llevarse una o varias sorpresas", comentan desde la galería en su perfil de Instagram.

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Además de piezas exclusivas, el espacio contará con una zona outlet con artículos más asequibles a precios increíbles para que cualquier aficionado pueda llevarse un recuerdo futbolero. "Habrá camisetas, por supuesto. Pero también muchas otras sorpresas y artículos que harán vuestras delicias. Sobre todo, habrá fútbol. Habrá pasión. Y habrá coleccionismo", informan los organizadores del evento.