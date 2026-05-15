Barrios en desarrollo: Zaragoza destina el 2,7% de los suelos para servicios a la promoción de vivienda pública

El uso de los llamados suelos dotacionales en Zaragoza (esto es, los destinados a servicios y equipamientos públicos) para el desarrollo de promociones de vivienda ha provocado un gran malestar entre los vecinos de los barrios en desarrollo de la capital aragonesa. Los nuevos residentes temen que estas operaciones inmobiliarias hipotequen los servicios futuros, aunque desde el consistorio defienden que solo se usan un 2,7% de la superficie disponible y que queda un 79,7% del espacio reservado por el plan urbanístico aun sin desarrollar.

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha defendido este viernes la cesión de estas pastillas de terreno en barrios como Rosales del Canal, Picarral, Parque Venecia, Arcosur y Miralbueno para la construcción de 2.784 viviendas al entender que en este momento atender al problema de la falta de alojamiento "es tan importante como la sanidad y la educación". Para el responsable municipal garantizar el acceso a un hogar de las personas más jóvenes también es un respaldo "a la prosperidad y las inversiones" en la capital aragonesa.

El Ayuntamiento de Zaragoza esgrime estos datos para tratar de frenar las protestas por la falta de equipamientos en los nuevos barrios. "Frente a los discursos que intentan contraponer el derecho a la vivienda con el derecho a disponer de servicios públicos de proximidad, este gobierno municipal ha optado por la vía de la gestión eficiente", ha indicado. De este modo indica que en esos distritos afectados existe una superficie total para centros cívicos, instalaciones deportivas, colegios o centros de salud de 1.254.143 metros cuadrados de los que solo están en servicio un 17,5, por lo que destinar 34.908 metros cuadrados dentro del Plan de Vivienda de Aragón todavía deja libres para su desarrollo 999.740 metros cuadrados.

"Construir viviendas para jóvenes no significa dejar los barrios sin colegios o sin centros de salud", ha indicado el concejal. De hecho, señala que la superficie destinada a estos equipamientos en estos barrios de Zaragoza "es muy superior a la exigida legalmente" por la ley urbanística de Aragón. De hecho, en Rosales del Canal o en Parque Venecia la superficie total es más del doble de la exigida.

Serrano ha indicado que el plan del Gobierno de Aragón al que el consistorio cede los suelos de forma gratuita para que sean desarrollados por promotores privados supondrá la entrada de un buen número de viviendas de alquiler asequible en la ciudad. Hasta la fecha están en construcción o se han lanzado los pliegos para un primer lote de 608 viviendas en el Actur y Valdespartera, de otras 640 en Miralbueno y Rosales del Canal, de 496 en el Picarral y de 440 más en Parque Goya. Además, pronto se sumarán otras 600 repartidas en tres parcelas en Parque Venecia y Arcosur.

Para Serrano, las parcelas que todavía quedan disponibles "garantizan espacio para cualquier tipo de equipamiento futuro que los barrios necesiten y Zaragoza no tiene que elegir entre dar un hogar a sus jóvenes o dar servicios a sus familias; tiene capacidad, suelo y voluntad política para hacer ambas cosas de forma sobresaliente”. Con esta estrategia, el Ayuntamiento de Zaragoza “se sitúa a la vanguardia de las políticas urbanas en España, aportando soluciones habitacionales tangibles para frenar la fuga de talento joven y la crisis de emancipación, mientras se blinda el diseño de unos barrios modernos, equipados, verdes y preparados para seguir mejorando la calidad de vida de todos los zaragozanos”, ha concluido el concejal.