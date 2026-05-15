Zaragoza exigirá a Adif impulsar obras pendientes en la ciudad para compensar el retraso en la reurbanización del Portillo

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha hecho público este viernes su "malestar" ante el retraso que padecen las obras de reurbanización del entorno del Portillo, que van medio año tarde debido a que la sociedad estatal Adif ha tardado un año en firmar un permiso para poder ocupar unos solares en el entorno de la antigua estación de tren. Y todo a pesar que la entidad de gestión ferroviaria es la parte mayoritaria (50%) de la entidad que promueve las obras, Zaragoza Alta Velocidad.

Es decir, el retraso en la firma de un documento por parte de Adif ha generado un retraso de seis meses en unas obras que, en parte, promueve Adif en el Portillo a través de una sociedad en la que también están presentes la DGA (25%) y el Ayuntamiento de Zaragoza (25%), que a pesar de ostentar una parte minoritaria es la principal interesada en una reurbanización que coserá una de las principales cicatrices que tenía la ciudad.

De ahí el enfado de una alcaldesa que ha explicado que el ayuntamiento está haciendo "un esfuerzo muy importante" para que todas las obras impulsadas por el consistorio, "que son muchas", vayan en plazo para evitar prolongar así las molestias a los vecinos y que justo "la única obra en la que no tenemos el 100% del control, sino que Adif tiene un 50%" vaya con retraso "porque han tardado un año en firmar un papel".

Deudas pendientes con la ciudad

Este retraso de seis meses en las obras, ha recordado la regidora, va a suponer además un millón de euros en sobrecostes, según estima el consistorio, aunque Chueca ha explicado que será complicado reclamar esa cantidad de más que costarán las obras y es que ese sobrecoste lo asume la sociedad Zaragoza Alta Velocidad y, por tanto, también la propia Adif.

Una máquina realiza trabajos de movimiento de tierras, este jueves en el Portillo de Zaragoza. / Javier Río

Lo que sí que van a hacer desde el consistorio como parte de Zaragoza Alta Velocidad es exigir en el seno de la sociedad que, a cambio del retraso de las obras en el Portillo se impulsen otras intervenciones que "se tendrían que haber hecho" y que siguen pendientes. "Hubo un momento en el que Zaragoza Alta Velocidad y Adif dejó de cumplir con los convenios y con las obligaciones que tenía con esta ciudad y creo que ahora es un buen momento para recuperar alguna de las cuestiones que siguen pendientes", ha dicho. Algunas de estas infraestructuras son el túnel carretero que parte de la calle Escrivá de Balaguer o el parque equipado de La Almozara. "Hay muchas fórmulas para negociar porque como usted sabe Zaragoza Alta Velocidad tiene todavía muchas deudas pendientes con la ciudad", ha insistido.

Ritmos diferentes

Estos asuntos, así como el retraso en la firma de ese documento, se va a tratar en una reunión extraordinaria del consejo de administración de la sociedad Zaragoza Alta Velocidad que se ha convocado para el próximo día 22 de mayo. "Queremos ver cómo son capaces de recuperar el tiempo perdido", ha dicho Chueca, quien ha subrayado la diferencia entre la gestión municipal y la del Estado. "Lo que depende de otras administraciones que no van al mismo ritmo que llevamos en este ayuntamiento. No hay más que verlo. Justo en frente del Portillo hay otra intervención que depende del Gobierno de España, que es la comisaría de Policía de Mayandía, que fue derribada hace un montón de meses y para la que todavía no hay proyecto constructivo. Han dejado un vacío y no sabemos ni cuándo se va a construir. Ese es el ritmo del Gobierno de España. No encaja con el nuestro", ha insistido Chueca.

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Sobre los motivos del retraso, Chueca ha dicho que prefiere no ser "malpensada" cuando le han preguntado si cree que el retraso en la firma de ese papel por parte de Adif -y que firmó ayer mismo- ha sido intencionado para evitar que la reurbanización del Portillo pudiera inaugurarse antes de las elecciones municipales de mayo del año que viene. "Piensa mal y acertarás, decía mi abuela, pero creo que Adif debería estar por encima de todo eso. Es verdad que últimamente han tenido muchos líos internos con el tema de Ábalos y Koldo y puede que por eso no hayan estado tan pendientes de la gestión, que es a lo que deberían dedicarse", ha zanjado.