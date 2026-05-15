Las deudas que todavía tiene pendientes Zaragoza Alta Velocidad con la ciudad: próximo paso, el parque de La Almozara

La sociedad pública Zaragoza Alta Velocidad se constituyó hace más de 24 años con el objetivo de integrar en la escena urbana de la capital aragonesa los viejos suelos ferroviarios, liberados con la llegada del AVE. La crisis inmobiliaria sumió al organismo, participado al 50% por el Estado (antes a través de Adif y Renfe, ahora solo con Adif) y al 50% por las administraciones aragonesas (Ayuntamiento de Zaragoza y DGA, a partes iguales) en una profunda crisis, con una deuda bancaria que llegó a los 485 millones y ya ha sido saldada.

La venta de los solares residenciales, el nuevo Barrio del AVE, debía servir para financiar obras estrategias de ciudad que cerrasen las cicatrices entre Delicias, La Almozara y el centro, aunque todavía faltan varias por ejecutar y otras que se sacaron del convenio por la delicada situación financiera.

El parque del Portillo

La reurbanización del triángulo del Portillo llevaba estancada dos décadas. El objetivo del actual Gobierno municipal del PP consistía en desbloquearlo y poder ejecutarlo esta legislatura, convirtiendo ese vacío en un nuevo parque que cerrase el segundo cinturón de la ciudad, con dos nuevas avenidas, Escoriaza y Fabro y Anselmo Clavé.

Las obras empezaron este año, pero llevan un retraso de seis meses y un sobrecoste que eleva la operación a 33 millones de euros por el retraso de una autorización de Adif, que ha tardado más de un año en llegar. Las perspectivas hablan ahora de que los trabajos concluyan a mediados de 2027, como pronto, y tanto el consistorio zaragozano como la DGA han decidido que no habrá más operaciones de suelo hasta que se concluya el parque.

Javier Río

El parque equipado de La Almozara

Es la próxima "prioridad", aunque deberá abordarse ya en la siguiente legislatura, tras el Portillo. Se trata de unos suelos, propiedad de ZAV, ubicados en la avenida Ciudad de Soria, entre La Aljafería y Etopia. Este parque ya cuenta con algunos equipamientos, como el centro de salud de La Almozara, la propia Etopia o las futuras piscinas, que empezarán a construirse este verano. En estos momentos, está en proceso de electrificación y, tras el triángulo del Portillo, será la siguiente deuda que deberá saldar ZAV.

La trasera de Augusta

A nivel residencial, la parte este del Barrio del AVE ya está urbanizada y tan solo faltan dos manzanas por vender junto a la estación Delicias: una para 234 pisos, que se subastará dentro de una semana por 22 millones, y otra que prevé un rascacielos con 440 viviendas junto a una enorme superficie comercial. En esta última ya ha habido tanteos con el sector inmobiliario, lo que ha provocado fricciones entre los socios.

Estado de la trasera de Augusta, donde caben unas 2.000 viviendas. / Josema Molina

La parte oeste del barrio corresponde a la trasera de Augusta, con casi 2.000 pisos previstos, aunque la DGA y el ayuntamiento quieren reordenar la zona para elevar la edificabilidad y permitir la construcción de VPO. Será una tarea que también se abordará tras el Portillo.

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Los compromisos que se retiraron del convenio

La sociedad casi quiebra en 2012, por lo que se retiraron algunas obligaciones, como la reforma de la avenida Navarra, recién estrenada y sufragada con las arcas municipales, que podría sufrir algunos retoques tras las últimas lluvias; la conclusión del túnel carretero de la A–68, que tiene la obra civil concluida, a falta de remates valorados en 24 millones de euros. ZAV no está obligada ya a ejecutar estas actuaciones, pero las cuentas saneadas podrían llevar a un nuevo acuerdo para retomar los deberes pendientes, pues su situación financiera nada tiene que ver con la de 2012.