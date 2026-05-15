El edificio del centro de Zaragoza en el que estuvo Juan XXIII que se demolerá para levantar un bloque de pisos de lujo

La sed del mercado inmobiliario parece no tener fin y las consecuencias de esta fiebre son plausibles en las calles de Zaragoza a diario. Solares que llevaban tiempo inactivos han salido a la venta en los últimos años, como ocurre en numerosas parcelas del Casco Histórico que van a acoger promociones de lujo en los próximos años. Pero también ocurre que edificios antes destinados a otros usos sean demolidos para construir sobre los restos nuevos bloques. Esto mismo es lo que va a ocurrir en la esquina de la calle San Vicente Mártir con Lacarra de Miguel, en el centro de la capital aragonesa.

Ahí se erige desde los años 50 del año pasado el colegio mayor Miraflores, un centro que impulsó y creó Josemaría Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, con el objetivo de asentar la presencia de la obra en la capital aragonesa, una ciudad muy ligada a sus inicios como sacerdote. Este edificio de ladrillo, diseñado por los hermanos Regino y José Borobio, será derribado a lo largo de las próximas fechas para construir en el mismo sitio un bloque de 50 pisos que se venden ya por cantidades próximas al medio millón de euros.

Así será el edificio que se construirá entre las calles San Vicente Mártir y Lacarra de Miguel. / IDEALISTA

La operación se fraguó hace ya un año con la venta del edificio que pasó a las manos del grupo Gomendio, la promotora encargada de esta promoción de viviendas que comenzó a comercializarse ya hace varios meses y quedarían ya pocos pisos a la venta. Según la web de la constructora las viviendas que quedan disponibles tienen entre 63 y 82 metros cuadrados (más terraza) y se venden por precios que van desde los 459.000 a los 589.000 euros. El precio del metro cuadrado supera por tanto los 7.000 metros cuadrados, una cifra muy poco habitual en la capital aragonesa pero propia de entornos como en el que se sitúa esta urbanización, en pleno centro de Zaragoza.

A pesar de que las obras de demolición todavía no han comenzado, el objetivo de la promotora es poder entregar las llaves de los pisos a finales de 2028, en apenas dos años y medio, por lo que los plazos apuran. La demolición tiene que comenzar por tanto en las próximas semanas para poder cumplir con los plazos marcados por la compañía.

Piscina en la azotea

Esta promoción es una rara avis ya que se trata de un edificio de obra nueva en un barrio en el que no quedan solares libres para construir, por lo que no es frecuente que salgan a la venta inmuebles recién construidos. Pero cuando se opta por la demolición, todo es posible. El edificio de ladrillo de los hermanos Borobio dará paso a un nuevo bloque blanco y dorado que, según marcan las tendencias actuales, tendrá una piscina en la azotea.

"Se trata de una oportunidad única de vivir en el centro de la ciudad con la comodidad y las ventajas de una vivienda de obra nueva, con garaje y trastero en el mismo edificio, y con una piscina y un gimnasio en la planta de cubierta del edificio", reza el anuncio de la promotora en un conocido portal web inmobiliaria. El nuevo edificio tendrá siete plantas, superando la altura del colegio mayor que todavía sigue en pie.

Aspecto actual del colegio mayor universitario Miraflores. / Jaime Galindo

Según informa la promotora, la mayoría de las viviendas cuenta con terrazas cubiertas y "una distribución moderna y eficiente". Todos los pisos cuentan además con una habitación principal con baño en suite, otro dormitorio y un segundo cuarto de baño completo. Los pisos contarán con un sistema de climatización por suelo radiante y materiales de primera calidad, avanza Gomendio, tal y como mandan los estándares actuales en el mercado inmobiliario del lujo.

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Con esta promoción desaparecerá el colegio mayor Miraflores, que abrió sus puertas en 1950 y que ha alojado a cientos de estudiantes universitarios desde entonces. Asimismo, han pasado importantes personalidades. En 1954 pernoctó en el edificio el cardenal Angelo Roncalli, quien por aquel entonces era el arzobispo de Venecia y quien tan solo cuatro años después, en 1958, se convirtió en el papa Juan XXIII.