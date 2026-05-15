El restaurante con la mejor croqueta de Zaragoza sueña con revalidar su título: "Gusta más que la anterior"

Mayo es por excelencia el mes de la croqueta en Zaragoza. 35 restaurantes llevan compitiendo durante los últimos diez días en la VIII edición del Concurso de Croquetas de Zaragoza y Provincia y han elaborado hasta 60 propuestas que buscan el galardón de la Mejor Croqueta de Zaragoza 2026. Hasta el próximo domingo 17 de mayo, los cocineros están intentando convencer a los comensales para votar a su croqueta y poder ganarse un billete para la final del concurso que se celebrará el próximo 25 de mayo en el complejo Aura.

El restaurante Dalai Valdespartera es el vigente campeón del concurso al coronarse como ganador de la Mejor Croqueta de Zaragoza y provincia en 2025. Este popular local situado en el barrio que le da nombre cocinó la croqueta 'Ternasco FAB', una propuesta con ternasco de Aragón a la cerveza Ambar. "Llevábamos muchos años detrás del premio, hemos llegado varias veces a la final y este año por fin lo hemos conseguido. Estamos muy satisfechos porque ha sido una edición con un nivel muy alto", apuntaba al recibir el galardón Ángel Marco, propietario del Dalai Valdespartera.

Dalai Valdespartera recogiendo el premio el año pasado / EL GASTRÓNOMO

Este restaurante del sur de Zaragoza, donde puedes ir a cualquier hora del día ya que se adapta completamente al consumidor, también se llevó al premio a la mejor croqueta elaborada con Ternasco de Aragón IGP, una categoría que se estrenaba en la pasada edición. Un par de premios con un mérito tremendo ya que el chef del Dalai Valdespartera, Marcos Gil, solo llevaba dos meses en los fogones cuando se puso manos a la obra a cocinar la croqueta ganadora.

"Probaremos fortuna"

El restaurante más conocido de toda Valdespartera vuelve a soñar con ganar el galardón de la Mejor Croqueta de Zaragoza y Provincia de esta edición y ha apostado por una propuesta bastante continuista respecto al año pasado. Dalai Valdespartera se presenta con dos propuestas. La primera busca también el título de croqueta 'Innovadora' y se trata de una croqueta de patorrillo y Ambar 125 que se marida con Ambar 125.

Sin embargo, la croqueta más potente del restaurante de Ángel Marco es sin duda la de pollo de corral con cebolla de Fuentes de Ebro y Ambar Oro que es apta para celiacos, se marida con Aragonia Tinto Joven y también participa en la categoría 'Alimentos de Aragón'. Una de las curiosidades de esta croqueta es que se sirve tapada de un Tragachicos, uno de los elementos más conocidos de toda la capital aragonesa.

"El año pasado nos quedamos campeones del concurso de croquetas de Zaragoza y provincia y este año también vamos a por todas. Es apta para celiacos, lleva pollo de corral de Aragón, cebolla de Fuentes y Ámbar Oro. Es una croqueta que está gustando mucho, incluso más que la del año pasado. Probaremos fortuna a ver si mínimo llegamos a la final y quien nos dice que no nos alzamos otra vez con el título", ha explicado en redes sociales el propietario de Dalai Valdespartera.

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