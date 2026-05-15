Natalia Chueca, churrera por un día en El Arrabal: “Sirvo para todo”

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha vuelto a demostrar su cercanía con los ciudadanos durante una visita al barrio del Arrabal con motivo de sus fiestas patronales. En esta ocasión, ha sorprendido a vecinos y clientes al ponerse detrás del mostrador de una histórica churrería y atender al público como si fuera una trabajadora más.

Todo ello ha ocurrido en el zaragozano barrio del Arrabal, que está celebrando sus fiestas en honor de San Gregorio Magno del 8 al 16 de mayo con un amplio programa de actividades para todas las edades, repartidas en distintos escenarios. Como es habitual, la alcaldesa recorrió las calles para conocer de primera mano el ambiente festivo y compartir momentos con vecinos y comerciantes.

Durante su paseo, Chueca se detuvo en la Churrería La Bola de Plata, situada en la calle Sobrarbe, un emblemático negocio con más de un siglo de historia en la ciudad de Zaragoza.

De alcaldesa a churrera

La alcaldesa no dudó en aceptar la invitación de la propietaria del establecimiento y se puso detrás del mostrador para convertirse en churrera por un día. El momento quedó recogido en un ‘reel’ que después compartió en sus redes sociales, donde la alcaldesa es muy activa y suele mostrar este tipo de escenas de su vida cotidiana.

Entre risas y comentarios con los clientes, Natalia Chueca comenzó preparando las clásicas papeletas para servir los churros recién hechos a la larga fila de personas que esperaban su turno.

“Me falta experiencia, porque no me dedicó a esto todos los días”, bromeaba la regidora mientras preparaba un cono con una docena de churros para un cliente que le pidió que le echase un poco de azúcar. “A mí también me gustan con mucho azúcar”, confesó la alcaldesa entre risas.

Una churrería con más de 100 años de historia

Mientras atendían juntas, la dueña del negocio aprovechó para contarle la historia de la churrería, uno de los establecimientos más tradicionales de la ciudad.

La Churrería La Bola de Plata cuenta con más de 100 años de trayectoria y ha pasado por diferentes ubicaciones emblemáticas de la ciudad. En los años 50 estuvo instalada en el recinto ferial. Posteriormente, en la década de los 80, se trasladó a El Tubo y, desde hace 15 años, permanece abierta casi todo el año en la calle Sobrarbe, donde se ha convertido en un referente en el barrio del Arrabal.

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El vídeo, que se ha hecho viral, finaliza con una frase de la alcaldesa que resume su visita al establecimiento tras atender a los clientes y mostrar sus dotes como churrera y tendera: “Sirvo para todo”.