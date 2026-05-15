Una panadería de Zaragoza regala pan todos los domingos hasta junio: "Date prisa, que vuelan"

La panadería Levaduramadre ha lanzado una agresiva promoción que pasa por regalar barras de pan durante los próximos cuatro domingos, hasta el 7 de julio. La franquicia, presente en 10 ciudades, abrió su primera tienda en Zaragoza en octubre del pasado año en la calle Hernán Cortés, esquina Paseo de Pamplona, frente a la Puerta del Carmen, para acercar su completa gama de panes, bollería y dulces artesanales elaborados a diario con masa madre e ingredientes naturales a los zaragonzanos.

La campaña pretende "promocionar" la venta de los productos de la panadería y "premiar la fidelidad" de sus clientes", buscando además aumentar y potenciar su alcance en la ciudad, donde ya dejaron caer en su desembarco que no se cierran a abrir nuevos locales en la capital aragonesa. No es la primera vez que Levaduramadre se lanza a este tipo de campañas. El pasado septiembre aprovecharon una mención del actor Álex González en El Hormiguero, alabando sus palmeras de chocolate, para regalar este producto a los primeros clientes del siguiente domingo. La promoción les funcionó a las mil maravillas. Sus seguidores en redes sociales subieron como la espuma.

En esta ocasión, la campaña busca potenciar el consumo de pan, tan asociado a la cultura gastronómica de nuestro país, para poner en valor la materia prima con la que trabajan.

Condiciones de la promoción

La promoción comenzará este domingo y se repetirá el último día de cada semana hasta el 7 de junio. Cada tienda regalará 50 barras de pan de tipo espiga por tienda y solo entregará una barra por cliente. Una vez entregada ese número de barras, habrá que esperar siete días para volver a optar a esta gratificación. La panadería Levaduramadre en Zaragoza abre a las 08.30 horas y tiene horario ininterrumpido hasta las 21 horas.

Panes de la cadena de panaderías Levaduramadre. / José Luis Roca

No permitirán, expecifican, reservas o acumulación de barras para días posteriores, ni podrá ser canjeable por dinero ni por otros productos. Entre las bases legales se especifica que la promoción no requiere una compra mínima adicional ni participar en un sorteo. Y avisan: en el hipotético caso de que no se agoten las existencias en el momento del cierre, la promoción de ese día se dará por finalizada, es decir, no se acumulará el excedente al día siguiente.

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"Así que ya sabéis, este domingo llévate tu barra gratis en Levaduramadre! Date prisa que vuelan", expresan en redes sociales.