El PSOE pide frenar el proyecto de la ciudad del cine en Giesa y acusa a Chueca de "deriva ayusista"

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza Horacio Royo ha pedido este viernes a la alcaldesa, Natalia Chueca, que rectifique el proyecto previsto para el edificio de Giesa y abandone una "deriva ayusista" que, a su juicio, pretende entregar a un operador privado un equipamiento rehabilitado con fondos públicos y concebido inicialmente como espacio ciudadano.

Royo ha presentado en una rueda de prensa una moción registrada por el PSOE para el próximo pleno municipal en la que reclama reabrir el diálogo con vecinos y técnicos municipales para redefinir los usos del antiguo complejo industrial de Giesa, en el distrito de Las Fuentes.

El edil socialista ha asegurado que no quería centrar su intervención "en la desastrosa gestión de la alcaldesa" respecto a la licitación fallida del proyecto ni en su "empeño" en "retorcer la legalidad" mediante una adjudicación directa que, según ha recordado, el grupo socialista ha recurrido. En cambio, ha defendido abordar el debate "desde una óptica más positiva y constructiva" y ha reivindicado el trabajo realizado en anteriores mandatos sobre el futuro del edificio.

Estudio sobre usos y necesidades

Según ha explicado, en 2018, durante el mandato del alcalde Pedro Santisteve y siendo la socialista Marta Aparicio presidenta del distrito de Las Fuentes, elaboró un estudio sobre usos y necesidades del espacio que derivó en el documento 'Bases para la elaboración de un plan director de la transformación de Giesa en un equipamiento público'. Ese informe, ha señalado, analizaba tanto el estado del edificio y sus necesidades de rehabilitación como las carencias del distrito de Las Fuentes y San José en materia de equipamientos deportivos y culturales.

Royo ha destacado que Las Fuentes "no tiene ni un pabellón deportivo ni unas piscinas" y que, sobre la base de ese diagnóstico técnico, ya en la etapa de Jorge Azcón como alcalde y siendo él presidente del distrito, se impulsó un proceso participativo con entidades vecinales, culturales y deportivas. Ese proceso culminó en julio de 2020 con una propuesta consensuada "de manera unánime" por vecinos, entidades y todos los partidos presentes en la junta de distrito.

Entre las propuestas planteadas figuraban la creación de una piscina cubierta en las naves sur, un auditorio con capacidad para 500 personas en la nave central, viviendas con usos compartidos, espacios de 'coworking' y áreas para el emprendimiento.

El concejal socialista ha criticado que el actual gobierno municipal, al solicitar fondos europeos para rehabilitar el edificio, defendiera entonces un proyecto de equipamiento ciudadano y que, después, "en 2023, Chueca descubrió que la gran necesidad era convertirlo en un gigantesco plató de televisión".

A su juicio, el ayuntamiento ha invertido ya 20 millones de euros en la rehabilitación del inmueble para "acabar entregándolo a un operador privado para que lleve una explotación económica privada". "Ya no es colaboración público-privada. La rehabilitación la pagamos los ciudadanos y el posible beneficio se lo quedaría la empresa", ha afirmado

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Royo ha explicado que la moción pretende ofrecer a la alcaldesa "una oportunidad para rectificar" y evitar un proyecto que, según ha dicho, "no ha suscitado interés y está abocado al fracaso". Asimismo, ha reclamado a Chueca que "retome el sentido común", abandone "la deriva ayusista" y vuelva a dialogar con vecinos y técnicos municipales para reconducir el proyecto y convertir Giesa "en un activo para la mejora de la vida de los vecinos de Las Fuentes".