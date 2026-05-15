La Cooperativa de Taxis de Zaragoza reabre su emblemático bar tras dos meses cerrado: "Vinos con alma, cañas bien tiradas y guisos de siempre"
El local retoma su actividad este 15 de mayo manteniendo la línea tradicional y apostando por comida casera a precios reducidos
Este viernes 15 de mayo se ha producido la reapertura de uno de los bares más carismáticos de Zaragoza. El pasado sábado 28 de febrero, cerró provisionalmente la cafetería de la Cooperativa de Taxis de Zaragoza tras más de 24 años dedicados al servicio de los ciudadanos. El establecimiento ha servido tanto para punto de encuentro para profesionales al volante, como para vecinos y clientes que encontraron un establecimiento acogedor y familiar.
La jubilación de Mariano, muy querido por sus clientes, ha propiciado que, tras más de una década al frente del negocio, cerrasen temporalmente la cafetería. Los anteriores gestores, se despidieron en una carta abierta agradeciendo "una vida dedicada al servicio, al detalle y a las personas". Dos meses más tarde, con la nueva adjudicación del negocio y la finalización de las reformas en la cafetería se ha reabierto el bar. Así pues, hoy comienza una nueva etapa en la avenida Gómez Laguna, 151, de Zaragoza.
El establecimiento reabre hoy con "El equipo del Tikismiquis", el nuevo equipo de la cooperativa. La plantilla del nuevo local ha compartido en su Instagram la ilusión y alegría por este nuevo comienzo. Así mismo, han compartido una imagen del nuevo cartel en el que se puede leer su apuesta por la cocina tradicional: "Vinos con alma, cañas bien tiradas, guisos de siempre y hecho aquí mismo", un adelanto de la propuesta que quieren ofrecer desde el primer día.
Nuevos propietarios, grandes emprendedores
Los nuevos propietarios, grandes emprendedores, con una trayectoria consolidada al frente de cuatro bares en la capital aragonesa y dos empresas adicionales, afrontan con gran ilusión y con la voluntad de mantener la actividad y la esencia del establecimiento. El nuevo dueño ha explicado, que su intención no es realizar cambios bruscos, sino continuar la línea de Mariano y Josie. Además, ha señalado que "mantiene una realción cordial con los anteriores propietarios".
Su propuesta está basada en comida casera, comida de la de antes, con precios reducidos. Entre sus motivaciones, ha mencionado también un vínculo personal en el barrio, ya que un familiar cercano pertenece al gremio de los taxis, obteniendo recientemente la licencia en Vigo. Tras una primera jornada con buena acogida por parte de los clientes y de los vecinos de la zona, señalan que avanzarán "de forma gradual conforme vayan pasando las semanas", según ha declarado el nuevo responsable de la cafetería.
Por otro lado, el responsable ha mencionado que "están atentos posibles ajustes o sugerencias de los clientes", en declaraciones esta misma mañana a nuestro periódico. Sin embargo, consideran que la imagen y el diseño del local ya están firmemente asentados.
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