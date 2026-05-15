Reabre el parque Bruil de Zaragoza pero con restricciones para evitar que las personas sin hogar duerman dentro

El Ayuntamiento de Zaragoza ha procedido este viernes a la reapertura del parque Bruil después de meses clausurado para proceder a su limpieza y acondicionamiento. Esta zona verde que conecta el Casco Histórico con Las Fuentes se cerró a principios del mes de diciembre para poder echar a las personas sin hogar que pernoctaban en el parque y que montaron un campamento improvisado. Precisamente, con el objetivo de que no regresen, el consistorio va a proceder al "cierre virtual" de este jardín todas las noches.

¿Y qué es un cierre virtual? Según se han encargado de explicar los responsables municipales, el parque Bruil no va a cerrarse físicamente, es decir, no se va a vallar. Se han establecido por reglamento unos horarios de uso. Así, está zona verde podrá usarse libremente de 7.00 a 0.30 horas entre semana y de 7.00 a 2.00 horas los viernes, sábados y vísperas de festivo.

"Fuera de estos tramos, el parque permanecerá cerrado para facilitar su correcta conservación y el descanso vecinal", han explicado desde el ayuntamiento. Sin embargo, esto no implica que no se podrá acceder al parque, sino que no podrá permanecer dentro. Es decir, se podrá curzar e incluso pasear animales de madrugada pero se busca evitar que haya botellones o que la gente pase la noche en la zona verde. Eso es lo que queda prohibido desde este viernes. No obstante, el decreto que regula el uso del parque, firmado este mismo viernes, no incluye sanciones, si bien cuando se apruebe la recién anunciada ordenanza cívica sí que podrían imponerse multas según qué comportamientos.

Apertura del quiosco

Según han explicado la concejala de Medio Ambiente, Tatiata Gaudes, y el de Presidencia, Ángel Lorén, el objetivo es poder mantener los arreglos y mejoras que se han llevado a cabo en esta zona verde, si bien antes de inaugurarse ya se han vandalizado algunos elementos, como la señalética.

Asimismo, la suelta de perros se limitará a la zona más próxima al río Huerva, quedando excluidas las áreas deportivas, los espacios lúdicos y las zonas de juegos infantiles, "en coherencia con la normativa municipal vigente". Este domingo se inaugura además el nuevo quiosco-restaurante.

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En estos últimos meses, además de proceder a la limpieza y desinfección del parque Bruil, se han plantado árboles y se ha renovado el mobiliario de la zona.