Zaragoza Florece a lo grande: más flores, actividades y presencia en barrios de toda la ciudad

El festival Zaragoza Florece celebrará del 21 al 24 de mayo su sexta edición con nuevos espacios en el Parque Grande José Antonio Labordeta, una programación ampliada y una mayor presencia en barrios, comercios e instituciones de la ciudad.

La principal novedad será la incorporación de "La Placita by Enbotella", un nuevo espacio experiencial situado junto al Monumento a la Exposición Hispano-Francesa que combinará música en directo y actividades impulsadas por distintas marcas colaboradoras.

También se estrenará como escenario protagonista el renovado Jardín Botánico "Francisco Loscos", que acogerá actuaciones musicales y propuestas artísticas vinculadas a la botánica.

Bajo el lema "El jardín que imaginamos", Zaragoza Florece transformará durante cuatro días distintos rincones del parque en un museo al aire libre con instalaciones de arte floral contemporáneo creadas por artistas nacionales e internacionales.

Entre los participantes figuran Nicu Bocancea, Casa Protea, Alex Segura, Samuel Flores, David Córdoba, Bea Beroy, Clara Sanz, Carles J. Fontanillas, Carlos Curbelo, Zaragoza Dinámica y la Asociación de Floristas de Aragón. Las intervenciones se distribuirán por espacios emblemáticos como la Escalinata del Batallador, la Fuente de Neptuno, el Puente de los Cantautores, el Invernadero, la Pajarera o el Monumento a la Exposición Hispano-Francesa.

El festival mantendrá además algunos de sus espacios más consolidados, como el Mercado de las Flores, ubicado en el Paseo San Sebastián, y la zona gastronómica, que contará con 20 foodtrucks. También volverá la Zona Picnic, junto al escenario principal y el espacio de DJs.

La programación familiar tendrá un peso destacado con el regreso de EcoKids, donde se desarrollarán talleres de compostaje, actividades de sostenibilidad y juegos educativos. Como novedad, se incorporará el espacio EcoJUNIOR, dirigido a mayores de nueve años y con inscripción previa.

La música volverá a repartirse por distintos escenarios del parque. El escenario principal acogerá actuaciones de Vera GRV, Mediterráneos, Pared con Pared, Arey, Prospekt Mira, Poetas d'Calle y Rosín de Palo. También habrá programación en la Escalinata del Batallador, la Zona Picnic y el nuevo espacio La Placita by Enbotella.

La literatura tendrá igualmente presencia en el Kiosco de las Letras y el Jardín de la Lectura, con actividades pensadas para distintos públicos y edades en torno al Paseo de los Bearneses.

Más allá del Parque Grande, Zaragoza Florece reforzará este año su extensión urbana con decoraciones florales en hoteles, comercios, edificios emblemáticos y marquesinas del tranvía. Entre los espacios confirmados figuran el Gran Hotel, el Hotel Palafox, el Teatro Principal, Heraldo de Aragón, la Cámara de Comercio o Ikea.

Además, la Federación del Consejo del Comercio de Cepyme Zaragoza (FECOM) impulsa la iniciativa "Zaragoza florece en sus barrios", con escaparates decorados en distintos distritos como Torrero, Las Fuentes, El Gancho, Barrio Jesús, La Jota, Santa Isabel y Casetas.