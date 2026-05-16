Una alumna de autoescuela denuncia el colapso: "Nunca llega el momento; cinco meses es demasiado tiempo"

Alba aprobó el teórico del carné de conducir a la primera. Pensaba que lo más complicado ya estaba hecho. Había decidido sacarse el permiso con tiempo, sin prisas para evitar problemas y organizarse. Sin embargo, ahora lleva meses esperando para empezar las prácticas y la sensación que tiene es de bloqueo. En Zaragoza hay hasta 10.000 personas esperando para presentarse al examen práctico del carné de conducir. De estos, unos 2.000 estarían listos para ponerse delante de un examinador, pero no tienen fecha.

«Soy una persona que cuando empieza una cosa quiere quitársela cuanto antes», cuenta. Se apuntó a la autoescuela decidida a sacarse el carné rápido. Allí le hablaron de esperas, aunque no imaginó hasta qué punto: «Me dijeron que eran unos dos meses hasta hacer el teórico y luego otros dos meses para empezar las prácticas», explica. La realidad es otra.

Desde que aprobó el teórico espera la llamada para ponerse al volante. Lo que más le molesta no es solo el retraso, sino la incertidumbre constante: «Me sienta un poco mal es que desde el principio no me digan que voy a esperar más. Si me dicen desde el primer momento que voy a tener que esperar cuatro o cinco meses, pues me organizo la vida de otra forma», lamenta.

Alba deja claro que no culpa a su autoescuela: «Entiendo que esto no es culpa suya, que al final es un problema superior de la Dirección General de Tráfico (DGT) y de los examinadores». Pero eso no evita la frustración.

Porque detrás del carné no hay un simple capricho. Hay estudios, trabajo, horarios y planes personales que quedan en el aire mientras pasan las semanas. «Sacarte el carné no es una cosa que hagas por capricho. Lo necesitas y organizas tu vida con antelación», explica.

La incertidumbre pesa casi tanto como la demora. «Nunca llega el momento y cinco meses es demasiado tiempo. Ya no son dos o tres. Cinco meses es casi medio año», resume.

En la autoescuela le explican que el problema viene de la falta de examinadores y de la escasez de plazas para las pruebas prácticas. Según le trasladan, prefieren llamar a los alumnos cuando saben que van a poder examinarse en un plazo relativamente corto para evitar esperas aún mayores entre prácticas y examen.

Aun así, buscó respuestas por su cuenta. Preguntó en otras autoescuelas por si el problema era exclusivo de la suya: «Por lo que me han comentado, pasa más o menos lo mismo en todas. No puedes escapar de ese tiempo de espera porque está igual en todas partes», termina.