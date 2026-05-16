División entre los vecinos del Actur por el cierre del atajo del parking del Carrefour: "Mucha gente cruzaba como si fuese una carretera más"

El centro comercial Carrefour Actur ha tomado una decisión inédita: restringuir el acceso a su aparcamiento al aire libre fuera del horario comercial. ¿El motivo? Evitar que los conductores utilicen el acceso de avenida María Zambrano para incorporarse a la avenida Gómez de Avellaneda sin necesidad de rodear el recinto.

Se trata de una práctica extendida no solo por los residentes del barrio, sino por todo aquel conocedor de este atajo que evita hasta cuatro semáforos en un recorrido de un puñado de metros que, en cambio, podía llegar a demorarse varios minutos al no estar sincronizados. La decisión ha tenido partidarios y detractores. Estos últimos remarcan el riesgo que implica el paso de cientos de vehículos extra transitando por el interior, algunos de ellos creando situaciones temerarias para peatones o clientes del centro comercial.

Sin embargo, hay que mencionar que el cierre se limita a las horas en las que el Carrefour está cerrado, por lo que nada cambia de lunes a sábado entre las 09.00 y las 22.00 horas, horario de apertura del centro. Este periódico se ha puesto en contacto con la dirección para conocer las motivaciones que han llevado a adoptar esta medida sin obtener respuesta hasta el momento.

Precisamente, la apertura del aparcamiento fuera del horario comercial fue en su día una de las peticiones de la Asociación de Vecinos del barrio para ganar lugares de estacionamiento, algo que se cumplió, aunque de manera temporal. Posteriormente se volvió a permitir el acceso ilimitado tras instalarse la gasolinera 24 horas que cobija el recinto. Así hasta ahora la situación actual, con trabas al acceso y sorteando la posibilidad de repostar en cualquier momento de la semana permitiendo el acceso y salida por dos puntos, pero ambos en Gómez de Avellaneda.

“En el Actur hay demasiados semáforos”

Entre quienes rechazan el cierre, el principal argumento es claro: el tráfico en esta zona del Actur obliga a invertir demasiado tiempo para realizar maniobras sencillas.

Álvaro, vecino del barrio, considera que el problema está en la cantidad. “En esta zona hay semáforos prácticamente a pocos metros. Para hacer un simple cambio de sentido puedes perder muchísimo tiempo. Por eso mucha gente acababa usando ese acceso”.

Claudia comparte esa visión y cree que la solución no ataca el problema real. “Lo que molesta es la vuelta que ahora hay que dar y todos los semáforos que te comes. Entiendo que quieran mejorar la seguridad, pero para muchos conductores era una vía muy práctica”.

Iván, otro residente habitual del Actur, reconoce que había momentos de caos, pero igualmente no está del todo de acuerdo con la medida. “Siempre había alguno haciendo maniobras absurdas o entrando mal, eso es verdad. Pero obligar a todo el mundo a dar una vuelta enorme tampoco parece la mejor solución”. Por otro lado, Carmen comparte su opinión. “Cambiar de sentido por esa avenida puede hacerse eterno. Si el problema es la circulación, quizá habría que revisar la gestión del tráfico general”.

Vista aérea del Carrefour del Actur, en Zaragoza. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

“Era cuestión de tiempo”

A pesar de que hay varias personas que no están de acuerdo con el cierre nocturno del parking del Carrefour, hay otros vecinos que se alegar ya que esta situación era insostenible. “Se veía venir. Mucha gente cruzaba el aparcamiento como si fuese una carretera más, sin pensar que ahí también caminan familias, personas mayores o clientes cargados con la compra”, confirma Alberto, que cree que esta medida ha tardado demasiado.

Otros residentes coinciden en que el problema no era el uso puntual del acceso, sino la velocidad y la falta de precaución de algunos conductores. “No era raro ver coches atravesando rápido solo para ahorrar un par de minutos. Al final, cualquier despiste podría acabar mal”, explica una familia de la zona.

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El tranvía circula junto al Carrefour del Actur en una imagen de archivo / EPA

Un espacio privado que no lo era tanto

Además de la seguridad, otro factor que ha hecho que esta medida se tome ha sido que el aparcamiento no solo lo utilizaban clientes, si no que lo utilizaban residentes que dejaban allí el coche durante horas, ocupando plazas pensadas para compradores. El cierre parcial busca mejorar la situación y que el espacio vuelva a tener su finalidad. Aún así, el debate del tráfico en el Actur sigue estando presente.