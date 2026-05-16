Juego interactivo: ¿Sabes en qué edificios de Zaragoza se encuentran escondidos estos animales y figuras mitológicas?
Los edificios de Zaragoza esconden un detallado bestiario de animales domésticos, salvajes o fantásticos. En fechas de San Isidro es un buen momento para repasar esta curiosa granja urbana.
Escondidos y tratando de pasar desapercibidos. En fuentes. O coronando los tejados. Un recorrido atento por la ciudad de Zaragoza permite descubrir que entre sus secretos también se agazapa una gran cantidad de fauna. Mamíferos, batracios, aves. Seres mitológicos. Un poco de todo. En fechas de San Isidro, patrón de los agricultores, es un buen momento para repasar esta curiosa granja urbana. Algunos de ellos han llegado a dar sobrenombre a zonas enteras del Casco Histórico, como es el caso del gallo de la iglesia de la Magdalena. Muchos de ellos tienen curiosas historias a sus espaladas. Es el caso de la rana que acompaña al emperador Augusto. Según cuentan las crónicas, el responsable de urbanizar la plaza tuvo que solicitar la expropiación de varios edificios. Una de las vecinas solo cedió su hogar con la condición de que apareciera un recuerdo a su hija recién fallecida. Su juego favorito era el de la rana. ¿Sabes dónde está?
- Zaragoza tendrá un nuevo barrio con 95 chalés y varios bloques con 405 viviendas al sur de la ciudad
- El pueblo de Florentino Pérez en Zaragoza: tierra de proyectos tecnológicos y más de 1.200 millones de euros de inversión
- Pisos de más de 115 metros cuadrados en una urbanización con piscina: así serán las nuevas viviendas más baratas de Miralbueno
- Diario de un profesor de Aragón en una salida extraescolar: 'Si para ellos el tiempo libre es descanso, para nosotros también es preocupación
- La Aemet confirma el regreso del calor a Zaragoza: últimos días de lluvia y subidón abrupto de las temperaturas
- El edificio del centro de Zaragoza en el que estuvo Juan XXIII que se demolerá para levantar un bloque de pisos de lujo
- Zaragoza lanza su nueva ordenanza cívica: no se podrá entrar con burka al ayuntamiento sin identificarse y multas de 3.000 euros para quien duerma en los parques
- El pueblo favorito de Gonzalo Bernardos para comprar casa en España está en Zaragoza: 'Es Messi con 14 años