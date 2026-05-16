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Juego interactivo: ¿Sabes en qué edificios de Zaragoza se encuentran escondidos estos animales y figuras mitológicas?

Los edificios de Zaragoza esconden un detallado bestiario de animales domésticos, salvajes o fantásticos. En fechas de San Isidro es un buen momento para repasar esta curiosa granja urbana.

Los edificios de Zaragoza esconden un curioso bestiario.

Los edificios de Zaragoza esconden un curioso bestiario. / Jaime Galindo / Jaime Galindo

David Chic

Jesús Chueca

Zaragoza

Escondidos y tratando de pasar desapercibidos. En fuentes. O coronando los tejados. Un recorrido atento por la ciudad de Zaragoza permite descubrir que entre sus secretos también se agazapa una gran cantidad de fauna. Mamíferos, batracios, aves. Seres mitológicos. Un poco de todo. En fechas de San Isidro, patrón de los agricultores, es un buen momento para repasar esta curiosa granja urbana. Algunos de ellos han llegado a dar sobrenombre a zonas enteras del Casco Histórico, como es el caso del gallo de la iglesia de la Magdalena. Muchos de ellos tienen curiosas historias a sus espaladas. Es el caso de la rana que acompaña al emperador Augusto. Según cuentan las crónicas, el responsable de urbanizar la plaza tuvo que solicitar la expropiación de varios edificios. Una de las vecinas solo cedió su hogar con la condición de que apareciera un recuerdo a su hija recién fallecida. Su juego favorito era el de la rana. ¿Sabes dónde está?

Detalle de una paloma incrustada en Zaragoza

Detalle de una paloma incrustada en Zaragoza / Jaime Galindo

Una rana muy característica de Zaragoza

Una rana muy característica de Zaragoza / Jaime Galindo

Una impresionante gárgola capitanea un importante edificio de Zaragoza

Una impresionante gárgola capitanea un importante edificio de Zaragoza / Jaime Galindo

Dos serpientes rodean la escultura que preside otro mítico edificio de la ciudad

Dos serpientes rodean la escultura que preside otro mítico edificio de la ciudad / Jaime Galindo

Dos peces capturados en un edificio de Zaragoza

Dos peces capturados en un edificio de Zaragoza / Jaime Galindo

Un burro en una figura

Un burro en una figura / Jaime Galindo

Grifos en un conocido edificio de Zaragoza

Grifos en un conocido edificio de Zaragoza / Jaime Galindo

Zaragoza esconde incluso hasta elefantes

Zaragoza esconde incluso hasta elefantes / Jaime Galindo

Un león vigila desde lo alto de un edificio en una principal calle de Zaragoza

Un león vigila desde lo alto de un edificio en una principal calle de Zaragoza / Jaime Galindo

Un águila se posa en la mano de una popular escultura del centro de Zaragoza

Un águila se posa en la mano de una popular escultura del centro de Zaragoza / Jaime Galindo

Hay ciervos escondidos en la fachada de una iglesia de Zaragoza

Hay ciervos escondidos en la fachada de una iglesia de Zaragoza / Jaime Galindo

Un león rampante en una de las esquinas más importantes de Zaragoza

Un león rampante en una de las esquinas más importantes de Zaragoza / Jaime Galindo

Las abejas están en la fachada de un local muy anitugo de Zaragoza

Las abejas están en la fachada de un local muy antiguo de Zaragoza / Jaime Galindo

Un gallo en el techo de una bonita iglesia de Zaragoza

Un gallo en el techo de una bonita iglesia de Zaragoza / Jaime Galindo

Otro gallo se esconde junto a un reloj muy popular

Otro gallo se esconde junto a un reloj muy popular / Jaime Galindo

Unos peces al sol que llaman mucho la atención

Unos peces al sol que llaman mucho la atención / Jaime Galindo

Un caballo famoso y muy querido por los turistas

Un caballo famoso y muy querido por los turistas / Jaime Galindo

El león más famoso de toda Zaragoza

El león más famoso de toda Zaragoza / Jaime Galindo

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