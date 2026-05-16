La Carrera Ponle Freno llega a Zaragoza este domingo: recorrido, horarios y desvíos de los buses urbanos

Zaragoza será el escenario de la Carrera Ponle Freno 2026 este domingo 17 de mayo, una ocasión que todos los años junta el deporte con la solidaridad. La capital aragonesa es la segunda parada del circuito nacional y reunirá a miles de corredores que recorrerán los rincones más emblemáticos de la ciudad.

Esta prueba tendrá dos distancias, de 5 y 10 kilómetros, aunque las dos empezarán y terminarán en la Plaza del Pilar, haciendo así un circuito circular que está planificado para que los corredores pasen por el casco histórico y zonas céntricas de Zaragoza.

La de 10 kilómetros, llevará a los corredores por puntos icónicos como el Torreón de la Zuda, la Catedral de La Seo, la iglesia de San Gil Abad o Santa Engracia. Además también pasará junto al Monumento al Justiciazgo, la iglesia de La Mantería, el Ayuntamiento y el Puente de Hierro.

Sin embargo, la carrera de 5 kilómetros tendrá un recorrido menor pero igualmente por el casco histórico. Desde la Plaza del Pilar, los participantes pasarán por la Fuente de la Hispanidad, el Torreón de la Zuda, el Puente de Hierro y la Lonja, antes de continuar por varios de los mismos puntos del trazado largo.

CARRERA 10K PONLE FRENO del año pasado / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

Esta carrera conlleva varias restricciones en la movilidad de Zaragoza entre las 9.45 y las 12.00 en principio. La Carrera Ponle Freno también obligará a interrumpir parcialmente el servicio del Tranvía de Zaragoza. "El tranvía no circulará entre las paradas de César Augusto y Granvía de 9.50 a 11 horas. El resto de la línea funcionará con normalidad. Los horarios podrían variar dependiendo de los corredores", explican desde Tranvía de Zaragoza.

Algunas líneas de autobus cambiarán su ruta momentáneamente por el paso de los corredores. Entre las líneas están la 21, 22, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 50, además de las Ci3 y Ci4, con desvíos por Paseo de la Constitución, Paseo de La Mina, Camino Las Torres, Marqués de la Cadena o Valle de Broto.

Avanza Zaragoza, para evitar malentendidos, aconseja mirar los cambios con antelación, sobre todo para quienes necesiten moverse por el centro de la ciudad esta mañana de domingo.

CARRERA 10K PONLE FRENO / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

Todos los cambios en las líneas de bus urbano por la carrera Ponle Freno Zaragoza 2026

Línea 21

Sentido Miralbueno: desde calle Cosuenda por Marqués de La Cadena, Puente de La Unión, Camino Las Torres, Jorge Cocci, Asalto a Paseo la Mina.

Sentido Barrio Jesús: desde Paseo Pamplona por Paseo Constitución, Paseo La Mina, Asalto, Jorge Cocci, Camino Las Torres, Puente de la Unión, Marqués de La Cadena calle Enriqueta Castejón.

Línea 22

Sentido Bombarda: desde Jorge Cocci por Asalto, Paseo La Mina, Paseo Constitución a Paseo Pamplona.

Sentido Las Fuentes: desde Paseo Pamplona por Paseo Constitución, Paseo La Mina, Asalto a Jorge Cocci.

Línea 28

Sentido Coso: desde Plaza Mozart por Marqués de La Cadena, Puente de La Unión, Camino Las Torres, Jorge Cocci, Asalto, Paseo La Mina, cambio de sentido en Escar a Paseo La Mina/Colegio donde se realizará terminal.

Sentido Peñaflor: desde Paseo La Mina/Colegio por Asalto, Jorge Cocci, Camino Las Torres, Puente de La Unión, Marqués de La Cadena a Plaza Mozart.

Línea 29

Sentido Camino Las Torres: desde Salvador Allende por Valle Broto, Marqués de La Cadena, Puente de La Unión, Camino Las Torres, Jorge Cocci, Asalto a Miguel Servet.

Sentido San Gregorio: desde Asalto por Jorge Cocci, Camino Las Torres, Marqués de La Cadena, Valle Broto a Salvador Allende.

Línea 30

Sentido Las Fuentes: desde Paseo Constitución por Plaza Paraíso, Paseo Constitución, Paseo La Mina, Asalto, Jorge Cocci, Compromiso de Caspe, Salvador Minguijón, Azorín a Doctor Iranzo, realizando terminal en parada común con la línea 44.

Línea 32

Sentido Bombarda : desde Plaza Mozart por Marqués de La Cadena, Camino Las Torres, Jorge Cocci, Asalto, Paseo La Mina, Paseo Constitución al Paseo Pamplona.

: desde Plaza Mozart por Marqués de La Cadena, Camino Las Torres, Jorge Cocci, Asalto, Paseo La Mina, Paseo Constitución al Paseo Pamplona. Sentido Santa Isabel: desde Paseo Pamplona por Paseo La Mina, Asalto, Jorge Cocci, Camino Las Torres, Puente de La Unión, Marqués de La Cadena a Plaza Mozart.

Línea 35

Sentido Hispanidad : desde San Juan de La Peña por Valle de Zuriza, Muel, Avenida Puente del Pilar, Avenida Cataluña, Marqués de La Cadena, Camino Las Torres, Jorge Cocci, Asalto, Paseo La Mina, Paseo Constitución a Paseo Pamplona.

: desde San Juan de La Peña por Valle de Zuriza, Muel, Avenida Puente del Pilar, Avenida Cataluña, Marqués de La Cadena, Camino Las Torres, Jorge Cocci, Asalto, Paseo La Mina, Paseo Constitución a Paseo Pamplona. Sentido Parque Goya: Desde Paseo Pamplona por Paseo Constitución, Paseo La Mina, Asalto, Jorge Cocci, Camino Las Torres, Puente de La Unión, Marqués de La Cadena, Avenida Cataluña, Bielsa, Olivan Bayle a San Juan de La Peña.

Línea 36

Sentido Valdefierro: desde San Juan de La Peña por Valle de Broto, Avenida Pirineos, José Atarés, Puente La Almozara a Plaza Europa.

desde San Juan de La Peña por Valle de Broto, Avenida Pirineos, José Atarés, Puente La Almozara a Plaza Europa. Sentido Picarral: desde Plaza Europa por Puente La Almozara a Valle Broto.

Línea 38

Sentido Bajo Aragón : desde Paseo Pamplona por Paseo Constitución, Paseo La Mina a Miguel Servet.

: desde Paseo Pamplona por Paseo Constitución, Paseo La Mina a Miguel Servet. Sentido Hispanidad: desde Miguel Servet por Paseo La Mina, Paseo Constitución a Paseo Pamplona.

Línea 39

Sentido Vadorrey : desde Miguel Servet por Asalto, Jorge Cocci, Camino Las Torres, Puente de La Unión, Marqués de La Cadena a la Avenida Cataluña.

: desde Miguel Servet por Asalto, Jorge Cocci, Camino Las Torres, Puente de La Unión, Marqués de La Cadena a la Avenida Cataluña. Sentido Venecia: desde Plaza Mozart por Marqués de La Cadena, Puente de La Unión, Camino Las Torres, Jorge Cocci, Asalto a Miguel Servet.

Línea 40

Sentido Plaza Aragón: desde Miguel Servet por Paseo La Mina, Paseo Constitución, Plaza Paraíso a Paseo Constitución.

Línea 50

Sentido San Gregorio: desde Plaza Mozart por Valle Broto, Avenida Pirineos a José Atarés.

Línea Ci3

Sentido Las Fuentes: desde Plaza Europa por Puente de La Almozara, Valle de Broto, Marqués de La Cadena, Camino Las Torres, Jorge Cocci, Compromiso Caspe a Rodrigo Rebolledo, 33, dónde realizará terminal de línea.

Línea Ci4

Noticias relacionadas