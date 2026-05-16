La Carrera Ponle Freno llega a Zaragoza este domingo: recorrido, horarios y desvíos de los buses urbanos
El evento deportivo y solidario prevé restricciones de movilidad y la interrupción parcial del tranvía de Zaragoza entre las 9.45 y las 12.00 horas
Zaragoza será el escenario de la Carrera Ponle Freno 2026 este domingo 17 de mayo, una ocasión que todos los años junta el deporte con la solidaridad. La capital aragonesa es la segunda parada del circuito nacional y reunirá a miles de corredores que recorrerán los rincones más emblemáticos de la ciudad.
Esta prueba tendrá dos distancias, de 5 y 10 kilómetros, aunque las dos empezarán y terminarán en la Plaza del Pilar, haciendo así un circuito circular que está planificado para que los corredores pasen por el casco histórico y zonas céntricas de Zaragoza.
La de 10 kilómetros, llevará a los corredores por puntos icónicos como el Torreón de la Zuda, la Catedral de La Seo, la iglesia de San Gil Abad o Santa Engracia. Además también pasará junto al Monumento al Justiciazgo, la iglesia de La Mantería, el Ayuntamiento y el Puente de Hierro.
Sin embargo, la carrera de 5 kilómetros tendrá un recorrido menor pero igualmente por el casco histórico. Desde la Plaza del Pilar, los participantes pasarán por la Fuente de la Hispanidad, el Torreón de la Zuda, el Puente de Hierro y la Lonja, antes de continuar por varios de los mismos puntos del trazado largo.
Esta carrera conlleva varias restricciones en la movilidad de Zaragoza entre las 9.45 y las 12.00 en principio. La Carrera Ponle Freno también obligará a interrumpir parcialmente el servicio del Tranvía de Zaragoza. "El tranvía no circulará entre las paradas de César Augusto y Granvía de 9.50 a 11 horas. El resto de la línea funcionará con normalidad. Los horarios podrían variar dependiendo de los corredores", explican desde Tranvía de Zaragoza.
Algunas líneas de autobus cambiarán su ruta momentáneamente por el paso de los corredores. Entre las líneas están la 21, 22, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 50, además de las Ci3 y Ci4, con desvíos por Paseo de la Constitución, Paseo de La Mina, Camino Las Torres, Marqués de la Cadena o Valle de Broto.
Avanza Zaragoza, para evitar malentendidos, aconseja mirar los cambios con antelación, sobre todo para quienes necesiten moverse por el centro de la ciudad esta mañana de domingo.
Todos los cambios en las líneas de bus urbano por la carrera Ponle Freno Zaragoza 2026
Línea 21
- Sentido Miralbueno: desde calle Cosuenda por Marqués de La Cadena, Puente de La Unión, Camino Las Torres, Jorge Cocci, Asalto a Paseo la Mina.
- Sentido Barrio Jesús: desde Paseo Pamplona por Paseo Constitución, Paseo La Mina, Asalto, Jorge Cocci, Camino Las Torres, Puente de la Unión, Marqués de La Cadena calle Enriqueta Castejón.
Línea 22
- Sentido Bombarda: desde Jorge Cocci por Asalto, Paseo La Mina, Paseo Constitución a Paseo Pamplona.
- Sentido Las Fuentes: desde Paseo Pamplona por Paseo Constitución, Paseo La Mina, Asalto a Jorge Cocci.
Línea 28
- Sentido Coso: desde Plaza Mozart por Marqués de La Cadena, Puente de La Unión, Camino Las Torres, Jorge Cocci, Asalto, Paseo La Mina, cambio de sentido en Escar a Paseo La Mina/Colegio donde se realizará terminal.
- Sentido Peñaflor: desde Paseo La Mina/Colegio por Asalto, Jorge Cocci, Camino Las Torres, Puente de La Unión, Marqués de La Cadena a Plaza Mozart.
Línea 29
- Sentido Camino Las Torres: desde Salvador Allende por Valle Broto, Marqués de La Cadena, Puente de La Unión, Camino Las Torres, Jorge Cocci, Asalto a Miguel Servet.
- Sentido San Gregorio: desde Asalto por Jorge Cocci, Camino Las Torres, Marqués de La Cadena, Valle Broto a Salvador Allende.
Línea 30
- Sentido Las Fuentes: desde Paseo Constitución por Plaza Paraíso, Paseo Constitución, Paseo La Mina, Asalto, Jorge Cocci, Compromiso de Caspe, Salvador Minguijón, Azorín a Doctor Iranzo, realizando terminal en parada común con la línea 44.
Línea 32
- Sentido Bombarda: desde Plaza Mozart por Marqués de La Cadena, Camino Las Torres, Jorge Cocci, Asalto, Paseo La Mina, Paseo Constitución al Paseo Pamplona.
- Sentido Santa Isabel: desde Paseo Pamplona por Paseo La Mina, Asalto, Jorge Cocci, Camino Las Torres, Puente de La Unión, Marqués de La Cadena a Plaza Mozart.
Línea 35
- Sentido Hispanidad: desde San Juan de La Peña por Valle de Zuriza, Muel, Avenida Puente del Pilar, Avenida Cataluña, Marqués de La Cadena, Camino Las Torres, Jorge Cocci, Asalto, Paseo La Mina, Paseo Constitución a Paseo Pamplona.
- Sentido Parque Goya: Desde Paseo Pamplona por Paseo Constitución, Paseo La Mina, Asalto, Jorge Cocci, Camino Las Torres, Puente de La Unión, Marqués de La Cadena, Avenida Cataluña, Bielsa, Olivan Bayle a San Juan de La Peña.
Línea 36
- Sentido Valdefierro: desde San Juan de La Peña por Valle de Broto, Avenida Pirineos, José Atarés, Puente La Almozara a Plaza Europa.
- Sentido Picarral: desde Plaza Europa por Puente La Almozara a Valle Broto.
Línea 38
- Sentido Bajo Aragón: desde Paseo Pamplona por Paseo Constitución, Paseo La Mina a Miguel Servet.
- Sentido Hispanidad: desde Miguel Servet por Paseo La Mina, Paseo Constitución a Paseo Pamplona.
Línea 39
- Sentido Vadorrey: desde Miguel Servet por Asalto, Jorge Cocci, Camino Las Torres, Puente de La Unión, Marqués de La Cadena a la Avenida Cataluña.
- Sentido Venecia: desde Plaza Mozart por Marqués de La Cadena, Puente de La Unión, Camino Las Torres, Jorge Cocci, Asalto a Miguel Servet.
Línea 40
- Sentido Plaza Aragón: desde Miguel Servet por Paseo La Mina, Paseo Constitución, Plaza Paraíso a Paseo Constitución.
Línea 50
- Sentido San Gregorio: desde Plaza Mozart por Valle Broto, Avenida Pirineos a José Atarés.
Línea Ci3
- Sentido Las Fuentes: desde Plaza Europa por Puente de La Almozara, Valle de Broto, Marqués de La Cadena, Camino Las Torres, Jorge Cocci, Compromiso Caspe a Rodrigo Rebolledo, 33, dónde realizará terminal de línea.
Línea Ci4
- Sentido Paseo La Ribera: desde Paseo La Ribera por Balbino Orensanz, Velilla de Ebro, Marqués de La Cadena, Valle de Broto al Puente de La Almozara.// Desde Compromiso de Caspe por Compromiso de Caspe hasta Ronda Hispanidad para tomar la salida del Paseo de La Ribera.
- Zaragoza tendrá un nuevo barrio con 95 chalés y varios bloques con 405 viviendas al sur de la ciudad
- El pueblo de Florentino Pérez en Zaragoza: tierra de proyectos tecnológicos y más de 1.200 millones de euros de inversión
- Pisos de más de 115 metros cuadrados en una urbanización con piscina: así serán las nuevas viviendas más baratas de Miralbueno
- El economista Gonzalo Bernardos, sobre Arcosur: 'Cuando compré dos pisos, fue como fichar a Messi y Cristiano con 14 años
- El barrio donde se ha disparado la construcción de vivienda en Zaragoza: 'Nos hemos convertido en una ciudad dormitorio
- Diario de un profesor de Aragón en una salida extraescolar: 'Si para ellos el tiempo libre es descanso, para nosotros también es preocupación
- La emotiva despedida de una persona sin hogar en Zaragoza: “Gracias por ayudarme; estoy en el cielo”
- La Aemet confirma el regreso del calor a Zaragoza: últimos días de lluvia y subidón abrupto de las temperaturas