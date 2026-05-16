La nueva Romareda avanza con el Gol Sur y el anillo inferior ya concluidos

La dramática situación deportiva que atraviesa el Real Zaragoza contrasta con el ritmo de los trabajos de construcción de la nueva Romareda, bautizada como Ibercaja Romareda por cuestiones de patrocinio. Las obras, por el momento, siguen con el cronograma previsto, el cual marca el estreno para junio de 2027, aunque con la tranquilidad (a nivel logístico, al menos) de contar con el Ibercaja Estadiodel Actur preparado para seguir siendo la casa del club hasta que concluyan definitivamente las actuaciones. En ese sentido, en los últimos días el estadio ha cumplido con dos hitos clave: las estructuras del nuevo Gol Sur y del anillo inferior que rodea al campo de fútbol ya están concluidas.

El primer caso es el más palpable a simple vista. La estructura actual ya permite imaginarse, a ciencia cierta, cuál será la altura de los nuevos graderíos, a la espera de los otros tres (Gol Norte y las tribunas Este y de Preferencia), que tardarán más debido a que el Gol Sur fue demolido ya en verano de 2024, por lo que los trabajos ahí llevan una ventaja considerable. El estadio, eso sí, todavía crecerá unos metros más cuando se instale la cubierta, lo que no está previsto hasta el final de la obra. También faltan los remates de las butacas más inferiores, las que están cerca de una de las dos porterías.

Siguiendo con el resto de gradas, la tribuna Este, la que da al hospital Miguel Servet, y la esquina Noreste, los operarios ya han alzado la primera planta y en estos momentos intervienen en la segunda altura, así como en los pórticos de las gradas a nivel intermedio. Del mismo modo, ya se han ejecutado los taludes para la ejecución de la grada inferior.

El Gol Norte, la zona más caliente de La Romareda y hogar de la grada de animación Gol de Pie, siguen avanzando los trabajos en la estructura de los pórticos, siguiendo la estela de lo hecho hasta ahora en el Gol Sur. Además, se están ejecutando igualmente las obras de la fachada que da a la calle Luis Bermejo, la que colinda con los porches del Audiorama y llega hasta la plaza Eduardo Ibarra, en un entorno que también se reformará, a cargo de las arcas municipales, a lo largo del año. La idea ahí es hacer un bulevar que sirva como prolongación estética de los paseos de Gran Vía y Fernando el Católico. Estas obras, que tendrán un coste superior a los cuatro millones de euros, han sido objeto de debate en los últimos días, ya que la recomendación del órgano fiscalizador de la Cámara de Cuentas de Aragón es que su ejecución sea sufragada por la sociedad Nueva Romareda y no por el consistorio.

La última tribuna, la de Preferencia, es la que más retos plantea a los operarios de OHLA y Altuna y Uria, las dos constructoras encargadas del proyecto. Con todo, desde la sociedad expresan que el cronograma previsto para esta grada, junto a Eduardo Ibarra y en la que se ubican los vestuarios, los palcos o los banquillos, sigue a «buen ritmo en la totalidad de la tribuna». Por el momento, se han concluido los trabajos en los sótanos, en el nivel –2, y se apura ahora por concluir en las próximas semanas el nivel –1.

Y, en su esquina con el Gol Sur, se sigue avanzando en la habilitación del túnel de acceso al estadio desde la calle Juan II de Aragón. Esta es precisamente una de las novedades del diseño del Ibercaja Romareda, ya que, hasta ahora, los jugadores del Real Zaragoza y del equipo visitante, así como el cuerpo técnico arbitral y el resto de implicados en cada partido, accedían por la calle Luis Bermejo, donde estaba el parking, en la esquina Noroeste, en el que estacionaban los autobuses de ambos equipos y los coches particulares de los futbolistas.

El ‘bowl’

El segundo hito consiste en el anillo inferior, a cota cero, que rodea las zonas sur–este–norte. Esta infraestructura es clave, ya que es la que dará la sensación de bowl a la futura Romareda. A expensas de ampliarlo hacia la tribuna de Preferencia, que es la que más retrasdada va por los motivos antes mencionados, este anillo ya permite visualizar de forma bastante evidente la geometría del nuevo campo de fútbol.

En el conjunto de las obras, ya han concluido los trabajos de cimentación y están «muy avanzados», según fuentes de la sociedad, los trabajos en todos los sótanos._Por tanto, una vez se concluyan estas partes menos estéticas pero igualmente necesarias, se avanzará a un ritmo superior en las plantas superiores, tal y como ha sucedido en los últimos meses con el Gol Sur.

El objetivo es que antes de que acabe el año ya sea visible todo el esqueleto del estadio, teniendo en cuenta que el aspecto final se verá una vez se instale la cubierta y, en la parte interior, se añadan el césped, las butacas o los videomarcadores. Estos últimos remates forman parte de un contrato todavía por licitar y que rondará los diez millones de euros, incluyendo también la parte tecnológica.

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Por ahora, el coste del proyecto ronda los 160 millones de euros (sin IVA, que es deducible), aunque el último informe de la Cámara de Cuentas sugirió que había algunas partidas que debería asumir la sociedad Nueva Romareda. En concreto, la urbanización de la plaza Eduardo Ibarra (que paga el_consistorio en solitario), la puesta a punto del entorno del estadio modular del Parking Norte (sufragada en su día por la DGA) y el pago del ICIO, que ahora estaría en unos 4,8 millones de euros.