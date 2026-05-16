Una profesora de autoescuela ante las listas de espera: "Ahora empezamos prácticas de gente que aprobó en octubre"

Aprobar el examen teórico ya no significa ponerse al volante en poco tiempo. En algunas autoescuelas, la demora para empezar a conducir ronda ya el medio año. No están en todas igual, pero la demora a la hora de que un alumno con la teórica aprobada se ponga al volante de coche puede estar perfectamente entre tres y seis meses. Reyes, profesora en un centro zaragozano, asegura que el verdadero cuello de botella está precisamente ahí. «Más que lista de espera para presentarse al examen, lo que hay es lista de espera de alumnos que han aprobado la teórica y no pueden empezar las prácticas. Ahí sí que hay demoras de cinco y seis meses», explica.

Muchos jóvenes recorren distintas autoescuelas buscando la que tenga menos demoras. «Los alumnos van preguntando cuánta lista de espera hay. Ahora mismo, en nuestro centro estamos empezando prácticas con gente que aprobó el teórico en octubre», añade Reyes.

El problema continúa incluso cuando el alumno ya está preparado para examinarse. Las plazas dependen directamente de los cupos que asigna la DGT a cada centro. «No examinamos todas las semanas ni tenemos todas las plazas que queremos. No puedes decirle a un alumno que mañana va a examen», resume la profesora.

En algunos casos, las autoescuelas reciben apenas cuatro plazas para examinar a todos sus alumnos preparados. «Puede pasar que tengas seis alumnos listos y solo cuatro opciones. Entonces alguno tiene que esperar al siguiente examen», explica.

¿Dónde está el problema? «No es la falta de examinadores, sino la falta de personal administrativo en Jefatura. Los examinadores tienen que hacer también esa función y, claro, si no salen a examinar, al final se va creando una bolsa y se van acumulando los exámenes», aporta por su parte Daniel Cabrejas, director de Autoescuela Universitas.

Las consecuencias llegan directamente a los alumnos. Muchos aprueban el teórico y pasan meses esperando para empezar las prácticas o subir a examen. «Lo normal sería acabar la teoría, empezar prácticas y seguir una cadena rápida, pero no está pasando», lamenta Cabrejas.

De hecho, relata el caso reciente de una alumna que tardó tres meses en comenzar las clases prácticas después de aprobar la teoría. «Después de tanto tiempo hay cosas que se olvidan, aunque dando las clases prácticas se recuerdan fácil», termina.