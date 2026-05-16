Reabre el icónico café Il Vecchio de Zaragoza convertido en una vermutería y bar de tardeo.

Buenas noticias para los amantes del vermut en Zaragoza. El icónico Café Il Vecchio, en pleno centro de la ciudad, ha reabierto sus puertas convertido en una vermutería bajo el nombre de Il Vecchio Vermood, un proyecto que mantiene la esencia del emblemático local con una propuesta más actual, centrada en el tapeo, los vermús y la coctelería mediterránea.

El establecimiento, situado en la calle Poeta Marco Marcial número 10, abrió sus puertas hace dos semanas tras varios meses de reforma. Esta transformación llega después del cierre definitivo de Café Il Vecchio el pasado 19 de enero, poniendo fin a una trayectoria de 26 años en el centro de Zaragoza.

La despedida del antiguo Il Vecchio se anunció con un emotivo mensaje en redes sociales en el que se comunicaba la jubilación de Pablo, histórico responsable del negocio, y el relevo hacia un nuevo proyecto.

Una nueva etapa para Il Vecchio Vermood

Ahora, Il Vecchio Vermood inicia esta nueva vida con una oferta renovada que combina vermutería y coctelería. El local abre desde las 12.00 horas y se incorpora así a la creciente ruta del vermut de la capital aragonesa, en un momento en el que este tipo de establecimientos vive un importante auge. Además, los viernes y sábados el local permanece abierto hasta las 3.00 de la madrugada, con distintos estilos musicales a lo largo del día para acompañar el ambiente de copas y tardeo, del pop rock internacional a la electrónica pasando por el jazz.

Alfredo Sánchez-Celaya, propietario de Il Vecchio Vermood, tuvo claro desde el principio el concepto del negocio, que se sustenta sobre tres pilares fundamentales: una estética cuidada, un producto de calidad y un servicio cercano y sin prisas. “No somos El Tubo”, señala. Una frase que deja clara su apuesta por una experiencia más pausada y diferencial en el centro de la ciudad.

El proyecto ya había despertado expectación en los últimos meses a través de las redes sociales, donde anunciaban “la misma esencia y algunas novedades”. Desde su apertura, los primeros clientes han descubierto la nueva imagen del local --con una sofisticada decoración estilo art decó--, y una propuesta gastronómica renovada, pensada para disfrutar del aperitivo y el tardeo con calma.

Vermuts, aperitivos y una carta diferente

La carta de Il Vecchio Vermood incluye 29 variedades de vermut procedentes de España, Francia e Italia, además de una amplia selección de vinos y aperitivos que, según su propietario, “se sale de lo habitual” con el objetivo de diferenciarse y “generar expectativa”.

Entre sus propuestas destacan las raciones de hueva, el montadito de mojama con huevas desmenuzadas o el taco de bonito salado con aceite, mayonesa de wasabi y ralladura de lima. También sobresalen elaboraciones con nombre propio como la ensaladilla murciana ‘Miss Murcia’, el bacalao en aceite con pericana alicantina ‘Miss Pericana’ o la anchoa con mantequilla de café sobre sobao pasiego, bautizada como ‘Miss Cafeína’.

La oferta se completa con salmueras perfumadas, gildas y una reinterpretación del clásico Guardia Civil, denominada ‘Benemérita’, disponible en distintos niveles de picante. Además, el local incorporará próximamente una carta de cócteles clásicos inspirados en películas de los años 50.

Más allá de la gastronomía

“Desde hace tiempo tenía el concepto en la cabeza, solo me faltaba el local. Venía aquí como cliente y conocía a Pablo, así que cuando me traspasó el espacio ya tenía clara tanto la carta como la idea del negocio”, explica Sánchez-Celaya sobre la rapidez con la que se ha fraguado este nuevo proyecto de la hostelería zaragozana.

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El responsable de Il Vecchio Vermood adelanta además que la idea va más allá de la gastronomía, con iniciativas culturales para dinamizar la zona y propuestas como los “cóctel-lab”, encuentros en los que se invitará a personas de distintos ámbitos para compartir cócteles y experiencias.