Los suelos para servicios en los nuevos barrios de Zaragoza: Arcosur es el distrito con más reservas y en el que menos equipamientos se han construido

El uso de suelos dotacionales en Zaragoza para la construcción de vivienda protegida para jóvenes ha provocado un notable malestar en el tejido vecinal de los nuevos barrios de la ciudad. Los residentes temen que esta cesión al Gobierno de Aragón ponga en riesgo futuros servicios a pesar de que desde el consistorio rechazan este aspecto alegando que existe reservas suficientes para afrontar todos los usos. Ponen como ejemplo de esta nueva política lo que sucede en Arcosur, donde según los datos que maneja el área de Urbanismo "existe un gran margen de maniobra".

De este modo, mientras que la ley exige una superficie de equipamientos (es decir, de suelos dotacionales) de 342.225 metros cuadrados, Arcosur cuenta en este momento con una superficie total disponible de 850.000. De esta inmensa bolsa de suelo, solo se destinarán 11.204 metros cuadrados a parcelas para viviendas públicas dentro del llamado Plan Más Vivienda, lo que deja "una espectacular superficie libre disponible" de suelos, tras la cesión al Gobierno de Aragón, de 814.896 metros cuadrados. Por el momento está pendiente está que se levante un centro de salud, una escuela infantil (que ya cuenta con proyecto básico) y equipamientos deportivos pues solamente se han usado 23.900 metros cuadrados para dotar de servicios al barrio.

En Parque Venecia desde el propio consistorio consideran que la reserva para equipamientos públicos está "sobredimensionada" respecto a las necesidades reales del distrito. En este momento la ley urbanística de Aragón reclamaría una superficie de 61.545 metros cuadrados dotacionales cuando cuenta en realidad con 161.759 metros cuadrados de superficie total para equipamientos. Para dar solución a la vivienda, en este barrio joven se usan únicamente dos parcelas (de 1.430 metros cuadrados cada una, sumando 2.860 metros en total) para vivienda pública del programa interinstitucional, lo que significa que quedan libres y sin usar en torno a 100.000 metros cuadrados. En este caso los vecinos reclaman que se levante el centro cívico y se está a la espera de un segundo colegio debido al crecimiento de la población.

Recurso a la justicia

Otro de los nueve barrios de la ciudad donde la concejalía de Urbanismo ha cedido suelos dotacionales al Gobierno de Aragón para la promoción de viviendas es Rosales del Canal. En este caso desde el consistorio argumentan que la norma marca una superficie exigible de 34.950 metros cuadrados, pero que la disponibilidad real alcanza los 73.354 metros cuadrados. En esta zona residencial ya hay en uso 31.000 metros para estos servicios y ahora se ha cedido una parcela de aproximadamente 6.000 metros cuadrados para vivienda pública, pero quedan libres todavía, sin usar y a disposición de futuras necesidades vecinales, 36.411. Los vecinos, en todo caso, no ven claro el reparto y la cesión de estos espacios y por eso han recurrido a la justicia mientras se está a la espera del desarrollo de un nuevo centro de salud, entre otros equipamientos.

En el caso del Picarral (con un tejido urbano más consolidado que los anteriores) los datos aproximados muestran que, frente a los 125.250 metros cuadrados exigibles, se cuenta con una superficie total de 150.000 metros cuadrado. La superficie de la parcela destinada a viviendas públicas es de apenas 5.388 metros cuadrados, garantizando que todavía queda una superficie libre tras la cesión de casi 40.000 metros.

Y por último, en Miralbueno, con sus dos nuevos sectores en desarrollo alrededor del núcleo tradicional, el equilibrio también está garantizado. Sumando ambos, la superficie de parcelas para viviendas públicas es de algo más de 9.500 metros cuadrados. Tras esta reserva, queda una superficie libre en el propio ámbito de 9.517 metros cuadrados. Pero además, el ayuntamiento destacan que justo al lado existen dos parcelas de equipamiento disponibles, aún sin edificar, cuya superficie suma otros 18.575 metros. Por tanto, insisten en que las necesidades dotacionales de Miralbueno "quedan holgadamente cubiertas".