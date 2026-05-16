Zaragoza suma un nuevo espacio de ocio a sus filas: así es Urban Invaders, el juego inmersivo inspirado en 'El suelo es lava'

El juego en Zaragoza sigue incorporando espacios constantemente, sobre todo la tendencia de experiencias inmersivas, algo que va mucho más allá que los iniciativas de entretenimiento de toda la vida. The Ninja Games ya 'aterrizó' en la capital aragonesa hace un par de meses en pleno centro, esta vez, el último espacio de este estilo que se ha incorporado al ocio de la ciudad es Urban Invaders: combina el deporte, los buenos reflejos, estrategia y tecnología, una actividad completamente distinta ideada para pasar un buen rato y sudar como es debido, a la vez que ejercitar la mente.

Su local está situado en el número 82 de la calle María Moliner, en el barrio de San José, cerca del centro y en una zona muy accesible con transporte público, para que todo el mundo tenga fácil acceso a esta experiencia. Este lugar plantea una dinámica donde los participantes tienen que superar ciertos desafíos rápidos en una sala llena de luces en baldosas táctiles que pulsar para ir superando sus niveles.

Sus salas se componen de pantallas táctiles con luces que recuerdan a la esencia arcade / Urban Invaders

Esta experiencia toma escenario en 50 metros cuadrados, con un máximo de siete jugadores por sala, con opciones de reserva hasta partidas de 21 personas. Además, aquí la mecánica son juegos cortos y con distintos niveles de dificultad. Los jugadores controlan la partida desde una pantalla de dentro de la sala, donde seleccionan el juego que quieran y el nivel que escojan. Varias versiones del clásico 'El suelo es lava' que se diferencian por estas escalas de nivel.

Una oportunidad que "cuajó" en Aragón

Sus socios fundadores, Alejandro Silva y Gabriel Furftenheim, iniciaron este proyecto en junio de 2024 con su primer local en Madrid. Su triunfo y fama que se esparció tanto del 'boca a boca' como en redes, les ha catapultado a Zaragoza. "Miramos para ir a Sevilla, Bilbao, Valencia, abrir otro en la misma Madrid, pero al final cuajó en Zaragoza. Allí tuvimos mucha suerte en redes, con vídeos que llegaron a millones de visitas y llegaron a mucha gente. Tuvimos un buen recibimiento", declara a este diario Silva, en su día de inauguración de su local.

"Tocamos la nostalgia de los adultos con el estilo arcade, se lo cuentan a los niños y estos vienen. La gente suele repetir en estas cosas para cumpleaños, quedadas diferentes. A los padres también les gusta que los más pequeños cooperen y se diviertan", explica. Ellos son dos programadores que con su "diseño propio" confían en su triunfo en San José. "Le hemos metido mucho cariño, estamos muy satisfechos", acentúa Silva.

De ir sólo, hasta con 20 amigos más

El local puede acoger a grupos grandes a la vez, aunque en las salas solo quepan siete personas, tienen un sistema de turnos y una sala de espera para 25 personas con sofás, mesas y una televisión en directo que muestra la partida que se está jugando en ese momento, lo que permite seguirla desde fuera. También hay duchas y baños para asearse después de la actividad.

Urban Invaders también está enfocado a cumpleaños infantiles, adaptables a sus edades, donde pueden jugar niños desde los 3 años y si tienen menos de 6 años un adulto con ellos. Su flexibilidad en las reservas les permite tener sesiones más largas contando con grupos numerosos.

Sala de espera del local de Urban Invaders en San José (Zaragoza) / Urban Invaders

Los precios, como bien se ha especificado anteriormente, van acordes con un máximo de siete jugadores por sala y sale a 17 euros por persona aproximadamente, da igual cuántos participantes se hable siempre y cuando se complete una habitación, lo único que varía es el número de horas: de 7 a 14 jugadores, sesiones de dos horas; y de 15 a 21, la sesión asciende a tres. Están las opciones de ir sólo o hasta con grupos más reducidos, aunque daría un salto económico bastante grande, de 70 hasta un máximo de 110 euros.