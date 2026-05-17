Las cámaras de videovigilancia de Zaragoza entran en acción: el barrio donde la Policía revisó más veces sus grabaciones

Desde que en 2021 se instalaron las primeras cámaras de videovigilancia en el barrio del Gancho de Zaragoza, estas han permitido esclarecer varios delitos. Solo durante el año pasado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad solicitaron hasta en 53 ocasiones el visionado de las imágenes, la mayoría en el Gancho.

El Gobierno de Natalia Chueca lleva meses trabajando en un proyecto con el que pretende acelerar la implantación de estos dispositivos en todos los distritos de la ciudad. Con un presupuesto de 1,5 millones de euros hasta 2029, prevé instalar un centenar de cámaras en las zonas más conflictivas. Para elegir las calles y plazas, se ha basado en las solicitudes recibidas de las asociaciones de vecinos y comerciantes, además de las juntas de distrito. Todos los barrios han presentado sus peticiones y, tras los correspondientes informes de la Policía Local y la Policía Nacional, se ha diseñado un calendario que prioriza San José, Delicias, el Centro, Zamoray-Pignatelli y Las Fuentes.

Reparto por barrios

En la capital hay actualmente una amplia red de cámaras de videovigilancia que consta de 44 dispositivos repartidos en cinco zonas. En Pignatelli-Zamoray hay cuatro cámaras instaladas tras la autorización de la Delegación del Gobierno en Aragón. Hay otras ocho en la zona de San Pablo, dos en el barrio Oliver, seis en la calle Delicias —principalmente en la zona del Jardín Vertical— y 24 en el entorno de Doctor Cerrada, que incluye las calles Ricla, Dato, Fita y Princesa, así como las zonas de Cortes de Aragón y Doctor Cerrada, donde se impulsó un proyecto piloto.

Un técnico instalando una cámara de videovigilancia en una imagen de archivo. / Jaime Galindo

En Zamoray-Pignatelli, una de las zonas más conflictivas de la capital, la Policía Nacional ha solicitado en 13 ocasiones revisar las cámaras, mientras que en San Pablo se han registrado 18 peticiones. Esta zona de la ciudad aglutina más de la mitad de las revisiones realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En cambio, en el barrio Oliver lo han hecho tres veces y en la calle Delicias, en ocho ocasiones.

En Doctor Cerrada, donde se puso en marcha un proyecto piloto con cámaras con IA, se registraron hasta 16 solicitudes para revisar las grabaciones.

La privacidad está garantizada

Hay que tener en cuenta que solo se pueden ver las grabaciones si hay una orden judicial; en caso contrario, no. De esta manera, se garantiza el derecho a la privacidad de las personas. Todos los datos son anonimizados para garantizar en todo momento el respeto a la privacidad y las cámaras no toman imágenes ni sonidos del interior de las viviendas ni de los vestíbulos de edificios.

Fue en mayo de 2023 cuando el ayuntamiento de Zaragoza completó la instalación de las 14 cámaras de seguridad que desde entonces vigilan la calle Doctor Cerrada y todo su entorno. Se decidió colocar estos dispositivos después de registrarse varias reyertas y múltiples agresiones y robos con violencia por la noche. La particularidad de este sistema de videovigilancia es que, partiendo de datos anonimizados de movilidad de objetos, personas y vehículos capturados, se pueden detectar comportamientos sospechosos que puedan implicar riesgos potenciales para la seguridad, como robos, ataques o vertidos ilegales de residuos.

Cámaras en la plaza del Pilar de Zaragoza. / MIGUEL ANGEL GRACIA

El sistema, además, permitirá incluir herramientas de búsqueda y discriminar por género, vestimenta o vehículos para poder acotar los rastreos y las identificaciones.

Por otro lado, están las cámaras que el ayuntamiento ya ha instalado en la plaza del Pilar y que tienen una función bien distinta: la del conteo de personas. En este caso, se instalaron para controlar los aforos en eventos donde se congrega un importante volumen de personas, como las fiestas. La idea del Gobierno del PP pasa por ampliar estos dispositivos a otros puntos de la ciudad y por que, gracias a su tecnología 5G, se implementen nuevas funciones, como la videovigilancia.