Cierra un local de manicura en Zaragoza que fue "pionero" en toda España: "Gracias por apoyarnos durante 25 años"

El anuncio del "cierre sobrevenido" de una conocida tienda de manicura en la calle Bolonia sorprendió a los vecinos del entorno del paseo Sagasta y a sus propias clientes hace apenas una semana. No era un adiós cualquiera, sino el de uno de los primeros negocios de la marca Isabelle Nails & Beauty en Zaragoza, un pionero en el sector en toda España, tradicionalmente vinculado a las peluquerías.

"Hemos hecho todo lo posible para mantenernos abiertos", trasladan desde la actual dirección a este diario, que desde hace un año es gestionado de manera independiente al local ubicado en la calle Isaac Peral pese a compartir el nombre. Detrás de esta despedida precipitada están "causas económicas".

A pesar de lo amargo de la situación, insisten en que se quedan con todo lo vivido: "Damos las gracias a toda la clientela que nos ha apoyado durante estos 25 años; hemos tratado de aguantar hasta el último momento, pero no ha sido posible". Ahora, aseguran estar tratando de dar solución a todas las personas que tenían reservada una cita en el salón, al tiempo que ha iniciado una liquidación de todo su estoc.

25 años en Zaragoza

El cierre del local de calle Bolonia tiene un simbolismo especial para este negocio. Este pasado jueves Isabelle Nails & Beauty cumplió 25 años desde que abriera su primera tienda en la propia calle Bolonia, pero a un par de números de distancia de la actual. Posteriormente, migraron a la perpendicular calle doctor Casas para finalmente regresar a la ubicación que la ha visto morir.

"Fue el primero especializado en uñas en Zaragoza y probablemente en España", recuerda la propia Isabelle Campagne a este diario. Posteriormente, con el éxito del modelo y su crecimiento exponencial, abrió otras dos tiendas, en la calle Azoque -cerrada en 2024- y en la calle Isaac Peral, la única que se mantiene abierta en estos momentos.

En este cuarto de siglo, relata Campagne, ha apreciado un cambio sustancial de la clientela. "Al principio solo venían mujeres mayores a hacerse la manicura", comienza, pero con el paso de los años y de la mano de una popularización de estos servicios con la proliferación de negocios de estas características, el público que acude a su salón ha dejado de ser tan de nicho.

"Tenemos también muchas chicas jóvenes, que son más coquetas que sus madres y te vienen sabiendo exactamente qué quieren", contextualiza Campagne. No se quedan ahí los grandes cambios que ha visto en los últimos tiempos y tampoco, a priori, quizás el más sorprendente: "Cada vez hay más hombres que vienen e incluso con más frecuencia que ellas; también son un público más fiel".

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En este cambio de costumbres, el motivo de que ellos incorporar este hábito en su agenda no obedece siempre a una razón estética, sino de higiene: "Nos piden una manicura clásica, limado de uñas para mantenerlas bien".