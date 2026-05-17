Las víctimas de violencia dicen que convertir las parroquias de Zaragoza en puntos violeta es "un despropósito"

La asociación Somos Más, integrada por mujeres supervivientes de violencias machistas, ha mostrado su “enfado y malestar” por la decisión del Ayuntamiento de Zaragoza de acordar con el Arzobispado que las parroquias se conviertan en puntos seguros para víctimas, una medida que consideran “un despropósito” y una forma de “difuminar la realidad”.

En un comunicado, la entidad ha cargado contra la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y ha asegurado que el Gobierno municipal intenta “acostumbrar” a la ciudadanía a “un montón de despropósitos y sin sentidos”. La asociación ha criticado además las políticas municipales relacionadas con la protección frente a las violencias machistas y ha acusado al Ayuntamiento de sustituir los puntos violeta por “puntos seguros” para “ocultar y diluir” el problema. “Lo que se oculta y se diluye, desaparece y deja de existir”, ha afirmado.

Respecto al acuerdo con el Arzobispado, Somos Más ha cuestionado que las iglesias puedan convertirse en espacios adecuados para atender a víctimas. “Una iglesia no es un punto de atención a una víctima de violencias machistas” y “un cura no está preparado para atender como se debe a una víctima”, ha señalado el colectivo, que también ha puesto en duda el papel de los sacerdotes en la primera atención a las mujeres.

La asociación ha defendido que las víctimas necesitan recursos especializados y ha reclamado “más medios para las asociaciones que de verdad tratamos con víctimas y estamos con ellas 24/7/365”. Asimismo, ha acusado al Ejecutivo municipal y autonómico de “minimizar y blanquear” las violencias machistas y de situarse “al lado de quienes nos quieren esconder y perpetuar nuestro dolor y sufrimiento”.

En el comunicado, el colectivo también ha recordado que España es “un país aconfesional” y ha considerado que “la iglesia y cualquier lugar de culto es opcional”, por lo que ha rechazado mezclar este ámbito “con algo tan serio como es el problema que tenemos en este país con las violencias machistas”. Finalmente, Somos Más ha reclamado al ayuntamiento que deje de “ningunear a las víctimas”, de “hablar" por ellas y de "jugar" con sus vidas y las de sus hijas e hijos.