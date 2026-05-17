Oportunidad única de VPO en Zaragoza: se vende bonito piso de cuatro habitaciones con piscina en Rosales del Canal por 245.000 euros
Se trata de una vivienda situada en una urbanización con grandes zonas verdes incluida una piscina
Hay barrios de Zaragoza donde comprar un piso no está al alcance de todos. Son zonas periféricas de la ciudad que han visto cómo los precios de las nuevas viviendas construidas en las últimas dos décadas se han disparado al ponerse de moda. Valdefierro, Miralbueno, Rosales del Canal o Arcosur son barrios al suroeste de la capital aragonesa que han sido capaces de atraer a miles de nuevos vecinos en poco tiempo dando una nueva vida a sus calles.
Las inmobiliarias se han fijado en los solares vacíos de estas zonas de moda y las grúas no tienen tregua para levantar promociones de nuevas viviendas. Unas urbanizaciones con cientos de pisos que ya cuentan con dueño a pesar de que la entrega de llaves solamente está planificada en el mejor de los casos a final de 2027. Los precios de obra nueva difícilmente bajan de los 300.000 euros en Valdefierro, Rosales del Canal o Miralbueno a excepción de las promociones de Viviendas de Protección Oficial.
Echando un vistazo a tucasa.com, hemos encontrado una gran oportunidad para adquirir un piso VPO en Rosales del Canal, uno de los barrios preferidos por los jóvenes zaragozanos para emprender una nueva vida en muchas ocasiones en pareja. "Precioso y acogedor piso en el conocido barrio de Rosales del Canal, una zona muy demandada actualmente, con todo tipo de servicios desde comercio pequeño a supermercados", describe el anuncio.
La vivivenda está distribuida en cuatro dormitorios, uno de ellos está integrado en el salón. Desde el propio comedor se sale a una terraza acristalada donde podrás comer y cenar durante todo el año. Además, la cocina es completa y cuenta con todos los electrodomésticos necesarios para poder poner en práctica tus dotes culinarias. La casa también tiene una pequeña galería que puede servir de despensa y dos baños totalmente equipados.
Plaza de garaje y trastero
"Dispone de calefacción, agua caliente por gas, suelo de tarima, ventanas de aluminio climalit, bañera de hidromasaje en el dormitorio principal", continúa detallando el anuncio sobre esta Vivienda de Protección Oficial que está a la venta por 245.000 euros. Este piso, que se vende amueblado, con plaza de garaje y trastero en la misma finca, está inmerso en una urbanización privada con piscina comunitaria y varias zonas ajardinadas.
Desde tucasa.com recuerdan que para adquirir esta bonita casa en Rosales del Canal debes cumplir con los requisitos de Vivienda de Protección Oficial fijado por las autoridades competentes.
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