El restaurante de Cambrils que enamora a los zaragozanos con sus tapas caseras: "Sitio sencillo, sin postureos"

“A veces los mejores sitios no están en primera línea, están escondidos esperando a que alguien los descubra”. Así describe el influencer de viajes Manel Moreno el que considera el mejor bar de tapas de Cambrils. Un restaurante alejado de las zonas más turísticas de la localidad tarraconense que se ha convertido en un auténtico tesoro gastronómico para quienes veranean en la Costa Dorada.

Cambrils es desde hace décadas uno de los destinos preferidos de los zaragozanos durante el verano. Muchos aragoneses se desplazan cada año hasta esta localidad de la provincia de Tarragona para disfrutar de sus vacaciones junto al mar, ya sea en apartamentos familiares o en hoteles de la costa.

Junto a Cambrils, otros municipios como Salou, Comarruga, Miami Platja o L'Hospitalet de l'Infant también se llenan cada verano de visitantes aragoneses que buscan desconectar de la rutina frente al Mediterráneo.

Panorámica de la playa de l'Esquirol en Cambrils / TURISMO COSTA DORADA

Un clásico de Cambrils entre los favoritos de los aragoneses

Más allá de sus playas y arenales de aguas cristalinas, la gastronomía es otro de los grandes reclamos de la zona. Y aunque muchos turistas repiten cada año en los restaurantes más conocidos del puerto o el paseo marítimo, existen también locales más apartados que conservan la esencia de la cocina tradicional.

Ese es precisamente el caso del restaurante Can Alberto, un establecimiento al que Manel Moreno ha dedicado uno de sus últimos vídeos en redes sociales. “En pleno corazón de Cambrils encontramos este bar de tapas con más de 25 años de historia, donde la cocina sigue sabiendo a lo de antes”, explica el creador de contenido en su publicación.

El restaurante Can Alberto, situado en la calle Jaume Ferran de Cambrils. / TRIADVISOR / CAN ALBERTO

Del pulpo a la gamba roja de Cambrils

Según este influencer, Can Alberto es “un tesoro escondido que vale la pena visitar”, un restaurante de toda la vida que mantiene una clientela fiel, gracias a una propuesta basada en la cocina casera y el producto local y de calidad.

En el vídeo compartido por Moreno pueden verse algunas de las especialidades más conocidas de la casa. Entre ellas destacan el pulpo a la gallega, las cigalas salteadas, la oreja de cerdo, las patatas bravas, las almejas al jerez o los montaditos de lomo. Mención aparte merece la famosa gamba roja, uno de los productos más emblemáticos de la costa tarraconense.

La carta también incluye carnes, pescados, mariscos y arroces pensados, para disfrutar de una comida en pareja o en familia, además del que es sin duda su plato estrella: la Copa Alberto. Todo ello en una atmósfera acogedora de bar de toda la vida.

"Sin postureo, pero con mucho sabor"

El propio Manel Moreno define a este restaurante como “un sitio sencillo, sin postureo, pero con mucho sabor”. “De esos que no salen en las guías pero deberían”, apostilla el influencer, sobre este pequeño rincón de Cambrils se ha convertido en una apuesta segura para quienes buscan comer bien durante las vacaciones.

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Can Alberto está situado en la calle Jaume Ferran, 33, de Cambrils. Para disfrutar de esta experiencia gastronómica se recomienda reservar a través del 977 36 45 36.