Más de 10 millones de desplazamientos: Zaragoza se convierte en la ciudad española con más ratio de usos de la bicicleta pública

El servicio de bicicleta pública sigue consolidándose en Zaragoza. La renovación del Bizi, implementada desde enero de 2025 con una apuesta clara por la movilidad eléctrica, ha provocado que, en este año y medio, ya se hayan superado los 10 millones de desplazamientos, que suponen más de 24 millones de kilómetros, los cuales han evitado la emisión de más de 500.000 kilogramos de CO 2 a la atmósfera. Todo ello, con 2.500 bicis distribuidas en 276 estaciones, lo que convierte a la capital aragonesa en la ciudad española con mayor ratio de usos del país y una de las principales de Europa.

De hecho, en el último año, la proporción de bicicletas públicas en el tráfico que concentra la micromovilidad ha pasado de representar el 14% en abril de 2025 a estar hoy en el 38%. De esta forma, Zaragoza todavía está en términos nominales por detrás de Barcelona, que tiene 20 millones de usos pero con 8.000 bicicletas, lo que la sitúa como cuarta ciudad del mundo tras París (45 millones), Nueva York (40 millones) y Ciudad de México (21 millones), estas tres con el triple de vehículos.

El cambio en la movilidad de Zaragoza se ve reflejado igualmente en el descenso de usos de los patinetes, que caen del 44% al 29%, y de la bici privada, que desciende del 41% al 32%. De media, el Bizi registra 9,8 usos al día, llegando a picos de 12 e incluso 14, cifras que han supuesto que la concesionaria, Serveo, tenga que duplicar su inversión en mantenimiento. "Esperábamos 6 o 7 usos diarios, no 14. Es un éxito que se viene gestando desde hace tiempo, con un modelo que exigen los ciudadanos y que supone la salida del coche de las ciudades", ha afirmado Roger Junqueras, director de la división de Bike Sharing de Serveo a nivel nacional.

Un usuario deja una Bizi en una de las estaciones de Zaragoza. / JOSEMA MOLINA

Desde el área de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, la concejala Tatiana Gaudes ha asegurado que ya están trabajando en mejoras para continuar por esta senda. Respecto a las averías, con un índice de accidentes muy bajo (0,005%), las ruedas suponen el mayor desafío. "Hay horas puntas con más de 2.000 bicicletas rodando al unísono, es normal que pasen cosas, porque se hacen muchísimos más kilómetros y el desgaste es mayor. Pero contamos con la mejor rueda del mundo", ha añadido a ese respecto Junqueras.

Los datos principales

El día de mayor uso histórico, hasta ahora, fue el pasado 3 de octubre de 2025, en la víspera de Pilares, con 44.568 usos. Una jornada normal, como el pasado lunes 11 de mayo, se registran 35.342 desplazamientos. En connjunto, el total de trayectos de micromovilidad ha incrementado un 22% en Zaragoza, una cifra que absorbe casi en su totalidad la bicicleta pública.

En estos momentos, hay más de 130.000 altas en el servicio, con más de 41.000 ciudadanos usando el Bizi de forma recurrente. La franja de edad más repetida es de 19 a 29 años, seguido por el rango que va desde los 30 a los 44. Por género, hay un 34,8% de ciclistas femeninas, un dato que sigue creciendo.

Los abonos también reflejan tendencias dispares. Una vez acabada la promoción del bono anual, el pasado 31 de diciembre, cuando el precio subió de 30 a 60 euros, este tipo de registro ha experimentado una bajada que, eso sí, estaba ya prevista. El mensual sigue con un precio de 10 euros y, según los datos municipales, la media de renovaciones cada 30 días ya supera los 1.400 usuarios.

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Los principales desplazamientos se producen en hora punta de mañana (7.00 a 9.00 horas), con el pico máximo a mediodía (14.00 a 15.00) y usos más sostenidos por la tarde. Los corredores más destacados son el triángulo Universidad-Centro-Delicias, el principal de la ciudad; Actur-El Rabal-Casco Histórico; Miralbueno-Oliver-Valdefierro-Delicias; Torrero-San José-Centro; y Las Fuentes-Centro-Casco Histórico-El Rabal. En los barrios periféricos, los desplazamientos se producen principamente dentro del propio distrito.