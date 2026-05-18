El Ayuntamiento de Zaragoza confirma importantes cambios en las piscinas municipales: ni patinetes, ni cerveza en la toalla y nada de altavoces

Las piscinas municipales de Zaragoza abrirán sus puertas el sábado 6 de junio y todas ellas, las 22 que están distribuidas por los distritos y barrios rurales, prestarán servicio hasta el domingo 30 de agosto. Este año, además, cuatro instalaciones (Actur, Alberto Maestro, Delicias y La Granja) prolongarán la temporada durante la primera semana de septiembre.

Así lo ha dado a conocer hoy el concejal delegado de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Félix Brocate, quien ha informado además de la congelación de las tarifas, un año más. La venta anticipada de abonos comenzará el lunes 25 de mayo, con un 5% de descuento del que se podrán beneficiar quienes lo adquieran hasta el viernes 5 de junio.

La única excepción en cuanto a fecha de apertura será el Palacio de los Deportes, que abrirá el lunes 8 de junio para llevar a cabo una medida de ahorro de agua que ya es costumbre: el aprovechamiento de los 500.000 litros de la piscina cubierta para llenar el vaso exterior. Esta operación, que se ha realizado ya con éxito en los dos últimos años, se llevará a cabo ese fin de semana del 6 y 7 de junio, una vez finalizados los cursillos de natación que se desarrollan en la piscina cubierta.

Las piscinas municipales de Zaragoza abrirán el 6 de junio con los mismos precios de los últimos años y con cambios normativos para mejorar la convivencia / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Mismos precios

Las tarifas ordinarias de los abonos se mantienen en 77 euros para adultos, 46,30 para menores de 18 años y 35 euros para la tercera edad.

Las entradas de día para adultos costarán 4 euros de lunes a viernes y 4,70 los sábados y festivos. Los menores de 18 pagarán 2,70 entre semana y 3 euros los sábados y festivos. Para los pensionistas, el precio será de 2,60 de lunes a viernes y 2,80 euros los sábados y festivos. Existen también precios reducidos para rentas bajas, familias numerosas o monoparentales y personas con discapacidad.

De la misma manera que en los últimos años, en días de calor extremo, se aplicarán descuentos en las entradas diarias en caso de que se active el Plan Municipal de Protección Civil por altas temperaturas.

Un hombre se ducha antes de entrar a la piscina el año pasado en Zaragoza / RUBEN RUIZ R< / EPA

Venta en la APP Deportes Zgz

Los abonos ordinarios de todas las piscinas se pueden adquirir durante esas dos semanas de venta anticipada (del 25 de mayo al 5 de junio) a través de la app Deportes ZGZ. De manera presencial, los abonos estarán disponibles en esas mismas fechas en los CDM Delicias, Gran Vía, La Granja, La Jota y Torrero, en horario de 9 a 14 horas hasta el 31 de mayo; y del 1 al 5 de junio también en horario vespertino de 16 a 20 horas.

En el resto de piscinas, los abonos se podrán adquirir del 1 al 5 de junio, de 9 a 14 horas. A partir del 6 de junio, ya sin el descuento por venta anticipada, se podrán adquirir en la app y en todas las piscinas los abonos de temporada, bonos de 10 o entradas individuales. Esta temporada prestarán servicio las 22 piscinas municipales distribuidas en los distritos y barrios rurales, que convierten a Zaragoza en la primera gran ciudad de España en número de piscinas públicas por habitante.

Las principales obras de mejora que se han venido realizando en los centros deportivos desde septiembre 2025 hasta la fecha y que estarán disponibles para la ciudadanía en la próxima campaña de verano, son las siguientes:

Nueva zona de juegos infantiles acuáticos en el CDM Valdefierro.

Nuevo edificio de vestuarios en el CDM Alberto Maestro.

Ampliación de solárium en el CDM Alberto Maestro.

Actualización, renovación de toldos y saneamiento de pérgolas en diferentes centros deportivos, como Torrero, Santa Isabel, Garrapinillos o Monzalbarba.

Saneamiento de la pista polideportiva y de tenis en el CDM La Jota.

Reforma de las duchas de los vestuarios femeninos en el CDM Miralbueno.

Reforma de la jardinería en el acceso al vaso de chapoteo en el CDM La Granja.

Cambios normativos por la convivencia

Para fomentar y favorecer un mejor ambiente y la convivencia entre los usuarios, y que las zonas comunes sean espacios aún más agradables, el Ayuntamiento de Zaragoza ha modificado la normativa, especialmente en lo relativo al consumo de alcohol. En el caso de las bebidas con contenido alcohólico, se limitará su consumo únicamente a las pérgolas y del bar, cafetería o ambigú y sus terrazas.

Un hombre se refugia en la sombra durante una ola de calor / RUBEN RUIZ R< / EPA

Cabe recordar los efectos nocivos que produce el consumo excesivo de alcohol en estas circunstancias, con una reducción de la capacidad de reacción ante situaciones de peligro, con afección al equilibrio y la coordinación, que conlleva el riesgo vital para el usuario.

También disminuye la percepción del riesgo, favoreciendo conductas imprudentes en el agua, interfiere en la termorregulación y, especialmente, es una de las principales causas de conflictos, molestias y alteraciones de la convivencia en espacios públicos de ocio. En segundo lugar, no estará permitido el uso de altavoces o dispositivos de audio que emitan sonido al entorno exterior, salvo en actividades expresamente autorizadas.

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Con esta medida se busca favorecer un ambiente de descanso y relajación en las zonas de baño. Por último, tampoco será posible el acceso a las instalaciones con patinetes, bicicletas y vehículos de movilidad personal, incluso cuando estén plegados o fuera de uso. Esta limitación se aplica sin perjuicio del derecho de acceso de las personas con discapacidad con sus dispositivos de movilidad o productos de apoyo, conforme a la normativa vigente en materia de accesibilidad y no discriminación.