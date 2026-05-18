El calor irrumpe en Zaragoza: la Aemet anuncia la llegada de la primera semana veraniega del año

De sufrir días desapacibles de frío, lluvia y cierzo a recibir a la primera semana veraniega del año. Zaragoza se encamina a sufrir a los primeros zarpazos serios de calor de la temporada con una leve transición primaveral que durará algo más de 48 horas. A partir de ahí, los termómetros ya comenzarán a hacer sudar durante el día y, de cumplirse las previsiones, podríamos estar descontando los días de los primeros avisos meteorológicos por altas temperaturas.

La responsable será la entrada de una dorsal africana que se internará en España y que llegará a poner al rojo vivo los mercurios de amplias zonas de Andalucía, Extremadura y de la depresión del Ebro. Se trata de una gran masa de aire cálido que llevará las altas presiones del norte de África hacia la península o, lo que es lo mismo, instalará una gran cúpula de calor sobre nuestro territorio que, en otras circunstancias sería sinónimo de episodios de ola de calor.

Todavía no se llegará en ese extremo, aunque bien podría servir de antesala. Este lunes continuará la dinámica de las últimas jornadas, aunque de manera más contenida hacia ese horizonte. Si el pasado domingo la capital aragonesa tocó techo con algo menos de menos 19 grados, este domingo ya lo hizo con casi 24, apenas un grado menos de lo que esperable hoy a la espera de otro subidón este próximo martes, cuando previsiblemente se registren hasta 31 grados, 6 más en solo 24 horas. Las mínimas también registrará un subidón notable: de 11 a 14 grados.

Previsión de temperaturas este próximo viernes / Meteored

Tras esa zancada hacia el calor más propio del verano llegará otro día de transición, el miércoles, donde casi no se moverá nada, ni por arriba, ni por abajo, y los arranques del día comenzarán a no ser tan frescos como lo han sido hasta ahora.

Primeros días de calor veraniego

El zarpazo de calor comenzará el jueves, según las previsiones actuales. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que se alcance esa jornada los 34 grados de máxima y 17 de mínima en Zaragoza, que darán paso a los 36 grados de máxima y 18 de mínima el viernes, antesala del fin de semana. Son hasta 5 grados por encima de lo habitual para estas fechas y, de alcanzarse esos valores, podríamos estar ante el primer en el que se active el aviso amarillo en la capital por altas temperaturas, aunque todavía es pronto para tener una certeza absoluta.

En este momento de la semana también parece que el cenit de este primer episodio de calor será entonces. El sábado bajarán levemente las temperaturas coincidiendo con la entrada del viento del noroeste, sinónimo en este caso de un cierto alivio térmico. Las máximas que se esperan el sábado son de 34 grados, antes de que el domingo llegue una nueva bajada abrupta de las temperaturas para dejar el mercurio en unos primaverales 27 grados.

Descuelgue de una dana a partir del domingo / Meteored

El responsable de esa caída notable podría ser el descuelgue de una dana hacia nuestras latitudes, según avanzan los modelos meteorológicos, que podría incluso algunas tormentas, aunque los expertos subrayan que todavía es pronto para conocer los efectos que dejará.

Zonas más afectadas por el calor en Aragón

Zaragoza no será el único municipio donde el calor apriete esta semana hasta valores propios del verano. Durante el día más tórrido de esta semana también habrá varios municipios del resto de Aragón, que sobrepasen con holgura los 30 grados. Será el caso en el Bajo Aragón, con Híjar o Alcañiz marcando 34 y 35 grados de máxima el viernes.

En la cuenca del Ebro también se dejará notar en Escatrón o Caspe, ambos con previsiones de llegar a los 36 grados, mientras que en la zona del centro y este de Huesca Fraga, Ontiñena, Barbastro (35 grados), Sariñena o Monzón (34 grados) serán algunos de los puntos con las temperaturas más altas de la provincia.

Noticias relacionadas

Una mujer se protege del sol con un abanico / Miguel Ángel Gracia

En el caso de la ibérica de Zaragoza, caracterizada también por sufrir subidones considerables durante estos episodios, el mercurio se detendrá en los 34 grados en municipios como Calatayud o La Almunia.