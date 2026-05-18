Comienza la segunda fase de las obras en la avenida Valencia de Zaragoza: estas son las nuevas afecciones al tráfico

Las máquinas han dado un nuevo paso este lunes en una de las principales reformas urbanas que está sufriendo Zaragoza. Concretamente, en la de la avenida Valencia, en unos trabajos que empezaron el pasado 12 de enero y que ahora entran en su segunda fase, en el tramo que va desde el cruce con la calle Lérida al de la calle Ávila. La duración estimada es de unos siete meses, toda vez que la fase 1A, desde Goya hasta precisamente la calle Lérida, concluyó en abril, mientras que la fase 1B se desarrolla en estos momentos, hasta el próximo mes de agosto, entre Tomás Bretón y Corona de Aragón.

Esta segunda fase (la obra consta de cuatro, aunque con varias subfases) sumará nuevas afecciones al tráfico, ya de por sí muy mermado (con hasta cinco líneas de buses modificadas, dos de ellas nocturnas), teniendo en cuenta además que, de forma paralela, se está reurbanizando el triángulo del Portillo. Ahora, los vehículos podrán cruzar la avenida en obras desde la calle Pamplona Escudero a la calle Ávila y seguir recto hacia la plaza Roma, o bien desviarse por la calle Burgos hacia el Portillo. Además, la calle Alcalde Burriel servirá de entrada y salida para vecinos y comerciantes.

En imágenes I Comienza la segunda fase de la reforma de la avenida Valencia de Zaragoza / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

El recorrido por las calles Toledo, Lérida y Fueros de Aragón servirá también de salida hacia la avenida Goya, mientras que los conductores que procedan de la calle Tomás Bretón podrán rodear la zona de obras metiéndose por la calle Lorente hacia Fueros de Aragón o bien seguir recto y adentrarse en un carril de la avenida Navarra a la altura del cruce con la calle García Sánchez para salir hacia la avenida de San Juan Bosco.

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El objetivo ahora pasa por restablecer la práctica totalidad del tráfico rodado hacia finales de octubre de 2026, después de los Pilares. Antes se abordará la fase 3, en el tramo restante entre las calles Ávila y Pamplona Escudero y Bretón/García Sánchez, que empezará en junio y finalizará, en principio, en octubre. Una vez se recupere cierta normalidad, se comenzará con la cuarta y última fase, centrada en las nuevas plazas en Fueros de Aragón (peatona) y en el cruce con la calle Bretón. La inversión total del proyecto supera los 6,6 millones de euros.