La Coordinadora de entidades para personas sin hogar lanza una advertencia sobre la ordenanza cívica de Zaragoza: "Una falta grave condena a una persona de por vida"

La futura ordenanza cívica de Zaragoza ha provocado inquietud en diversas entidades sociales por el riesgo de que las multas se conviertan en una forma de criminalizar la pobreza. El presidente de la Coordinadora de entidades para personas sin hogar, Javier Muñoz, ha recordado que ante la redacción del texto es necesario repetir que dormir en la calle "no es una elección" y que por lo tanto se debería evitar "penalizar a las personas sin hogar", al entender que estas medidas "agravan los problemas en lugar de resolverlos". Para el también presidente de la fundación San Blas, "una multa, desgraciadamente, no saca a nadie de la calle".

Muñoz insiste en que mantener la tipificación actual de la pernocta en la vía pública como infracción muy grave "destruye los itinerarios de inserción" de las personas afectadas. "Es cierto que no se puede permitir que la gente duerma en los parques de una manera aleatoria, pero tenemos que analizar la realidad de muchas personas que lo hacen", ha señalado tras un fin de semana en el que las entidades han tratado de buscar un punto de vista común ante la nueva ordenanza. "Una multa de 3.000 euros a una persona sin recursos la puede condenar y estigmatizar de por vida y la está abocando a que abandone los procesos de inserción", ha reiterado.

En todo caso, desde las entidades "comprenden la necesidad de regular el espacio público" y la preocupación de los residentes en los entornos afectados. "Reconocemos que tiene que existir una norma de convivencia, pero tiene que aplicarse con un poco de sentido común", afirma. "No es lo mismo que llegue gente de fuera con cualquier excusa y se ponga a dormir con un saco que una situación de exclusión social, eso se tiene que tener en cuenta a la hora de establecer una sanción", solicitan.

Al analizar detalladamente el texto normativo, las entidades creen que se hace especial incidencia en la "visibilidad de las personas sin hogar en el espacio urbano". En concreto, el texto recoge que constituye infracción "el uso del césped y zonas verdes, ornamentales o no, así como el resto de los equipamientos y mobiliario público, y demás espacios de dominio público local, para pernoctar o hacer un uso indiscriminado y excluyente, de forma individual o grupal que impida el normal funcionamiento o uso habitual de aquellos para el resto de ciudadanos". Y especifica que está prohibición se aplica "con independencia de si genera o no tales comportamientos o hábitos de conducta, insalubridad, suciedad, acumulación de enseres o depósito o vertido de residuos".

La ordenanza, que todavía se está tramitando, permitirá acompañar de sanciones una prohibición del uso del espacio público que ya existía en la ciudad. "La Policía Local ya estaba retirando enseres, colchones y otros elementos de las personas que estaban en la calle", recuerda Muñoz.

Políticas sociales

Frente al empeoramiento de las condiciones de acceso a la vivienda y su reflejo directo en la ocupación de las calles, el presidente de la coordinadora aboga de forma decidida por la intervención social preventiva en lugar del castigo punitivo. "Los pilares básicos son la vivienda, la prevención y el acompañamiento, todo aspectos que procuramos asegurar las entidades que trabajamos en Zaragoza", indica.

De forma paralela, las entidades destacan los avances que se han producido en los últimos años en la capital aragonesa. En este sentido recuerdan que se han ampliado plazas en el albergue municipal y se ha trabajado para lograr pisos de acogida, muchos de ellos a disposición de las entidades sociales.

Respecto al proceso de elaboración de la ordenanza, desde la coordinadora señalan que no fueron invitadas a las mesas de trabajo. Por ese motivo indica que están estudiando recurrir el texto por las vías oficiales de alegación, aunque todavía no se han consensuado una posición común. "Como mínimo queremos lograr que en la ordenanza de Zaragoza dormir en parques o jardines públicos sea considerado una falta leve", insisten.