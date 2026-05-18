El restaurante de Zaragoza que busca elaborar el mejor kebab de toda España: "Una propuesta de calidad y personalidad propia"
El establecimiento zaragozano, hace casi medio año, competirá en Valencia en una competición que juntará algunas de las propuestas más innovadoras del país
El kebab es desde hace bastante tiempo, una opción cada vez más querida y simple de comida rápida, pero puede convertirse en un producto que puede generar plena transformación gastronómica. Zaragoza tendrá representación en el primer Campeonato Nacional de Kebabs de España, una cita que se celebrará en Valencia del 20 de mayo al 7 de junio dentro del evento The Kebab Market.
La capital aragonesa estará representada por MakDürüm, un local de la calle Francisco Vitoria que, a pesar de que lleva muy poco formando parte de la hostelería zaragozana, ha conseguido hacerse un hueco con su propuesta que busca reinterpretar el clásico dürüm con un enfoque más cuidado y más moderno.
Esta competición reunirá a diferentes marcas de toda España para poder encontrar la mejor propuesta del país de uno de los productos de street food más populares. Para MakDürüm, la participación es un escaparate nacional y una gran oportunidad para situar a Zaragoza.
Detrás de este proyecto está el creador de contenido Lakh Montes y el chef Alex Viñal, creadores de un concepto que quiere elevar el kebab tradicional mediante ingredientes seleccionados, una presentación elaborada y algunas referencias a internacionales del mundo de la comida callejera.
Salsas de todo tipo
Para la competición presentarán “El Mak”, una versión propia del dürüm que incluirá algo que a la gente le chifla, la posibilidad de incorporar distintas salsas inspiradas en los tacos franceses, una tendencia que se ha popularizado en varios países europeos y que aterriza en su propuesta para el campeonato
MakDürüm en este evento llega después de seis meses después de su apertura en Zaragoza, un crecimiento que se ve en el interés creciente por formatos gastronómicos que combinan rapidez y productos un poco menos simples.
Además, más allá de los resultados de esta competición, esta participación ya está generando un impulso en la gastronomía zaragozana, ya que suma su presencia en un evento nacional centrado en una categoría más competitiva y novedosa.
MakDürüm abre en Zaragoza en la calle Francisco Vitoria, 31, con horario de lunes a jueves de 20.00 a 23.30 horas, mientras que viernes, sábados y domingos también ofrece servicio al mediodía, de 13.00 a 16.00 horas.
- El pueblo de Florentino Pérez en Zaragoza: tierra de proyectos tecnológicos y más de 1.200 millones de euros de inversión
- La nueva Romareda avanza con el Gol Sur y el anillo inferior ya concluidos
- Rosa Bolea, rectora de la Universidad de Zaragoza: 'No descarto la matrícula gratuita en primero para el curso que viene
- Reabre el icónico café Il Vecchio de Zaragoza convertido en una vermutería y bar de tardeo
- El restaurante de Cambrils que enamora a los zaragozanos con sus tapas caseras: 'Sitio sencillo, sin postureos
- El edificio del centro de Zaragoza en el que estuvo Juan XXIII que se demolerá para levantar un bloque de pisos de lujo
- Zaragoza prepara su gran despliegue de videovigilancia: estos son los barrios que irán primero
- Familias afectadas por la suspensión de salidas extraescolares en Aragón: 'Cancelarlas es negar una parte importante de la educación de los niños