El restaurante de Zaragoza que busca elaborar el mejor kebab de toda España: "Una propuesta de calidad y personalidad propia"

El kebab es desde hace bastante tiempo, una opción cada vez más querida y simple de comida rápida, pero puede convertirse en un producto que puede generar plena transformación gastronómica. Zaragoza tendrá representación en el primer Campeonato Nacional de Kebabs de España, una cita que se celebrará en Valencia del 20 de mayo al 7 de junio dentro del evento The Kebab Market.

La capital aragonesa estará representada por MakDürüm, un local de la calle Francisco Vitoria que, a pesar de que lleva muy poco formando parte de la hostelería zaragozana, ha conseguido hacerse un hueco con su propuesta que busca reinterpretar el clásico dürüm con un enfoque más cuidado y más moderno.

Esta competición reunirá a diferentes marcas de toda España para poder encontrar la mejor propuesta del país de uno de los productos de street food más populares. Para MakDürüm, la participación es un escaparate nacional y una gran oportunidad para situar a Zaragoza.

Detrás de este proyecto está el creador de contenido Lakh Montes y el chef Alex Viñal, creadores de un concepto que quiere elevar el kebab tradicional mediante ingredientes seleccionados, una presentación elaborada y algunas referencias a internacionales del mundo de la comida callejera.

Lakh Montes con su kebab / Aldo Backstage

Salsas de todo tipo

Para la competición presentarán “El Mak”, una versión propia del dürüm que incluirá algo que a la gente le chifla, la posibilidad de incorporar distintas salsas inspiradas en los tacos franceses, una tendencia que se ha popularizado en varios países europeos y que aterriza en su propuesta para el campeonato

MakDürüm en este evento llega después de seis meses después de su apertura en Zaragoza, un crecimiento que se ve en el interés creciente por formatos gastronómicos que combinan rapidez y productos un poco menos simples.

Además, más allá de los resultados de esta competición, esta participación ya está generando un impulso en la gastronomía zaragozana, ya que suma su presencia en un evento nacional centrado en una categoría más competitiva y novedosa.

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MakDürüm abre en Zaragoza en la calle Francisco Vitoria, 31, con horario de lunes a jueves de 20.00 a 23.30 horas, mientras que viernes, sábados y domingos también ofrece servicio al mediodía, de 13.00 a 16.00 horas.