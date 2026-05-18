El único barrio de Zaragoza que decide sobre sus presupuestos: "El vecino debe convertirse en protagonista"

El decimoquinto aniversario del 15M ha puesto de nuevo sobre la mesa términos como la remunicipalización o la rendición de cuentas. También se ha hablado con melancolía sobre los presupuestos participativos, aunque en el barrio de Torrero sigue siendo su principal herramienta para la gestión del distrito y este año celebran su sexta edición con total de 20.400 euros para actividades relacionadas con la cultura, las redes comunitarias, la educación, el medio ambiente y la salud. Esto supone que los vecinos mayores de 14 años decidirán hasta este martes con su voto qué actividades tendrán lugar en el distrito, lo que supone manejar el 33% de los recursos que tiene asignada la junta.

Los presupuestos participativos son «una herramienta de democracia participativa, directa y deliberativa», a través de la cual la ciudadanía ejerce su derecho a participar en el diseño, decisión, ejecución y seguimiento de las políticas municipales. El presidente de la Junta Municipal, Suso Domínguez, señala que la herramienta concibe a la ciudadanía «no como una simple observadora de los acontecimientos y decisiones, sino que debe convertirse en protagonista activa de lo que ocurre en la ciudad, profundizando así en una democracia participativa».

Los objetivos que se persiguen con este proyecto buscan convertir a la ciudadanía en una protagonista activa de lo que sucede en su barrio, a la vez que intenta fortalecer la identidad, la convivencia y potenciar redes comunitarias.

Frente al modelo existente en otras juntas de distrito para decidir el destino de su presupuesto de actividades, las cuentas participativas de Torrero tienen la particularidad de que son las únicas de Zaragoza en las que son las propias entidades y vecinos los que no solo proponen los proyectos y los ejecutan, sino que deciden cuáles se van a llevar a cabo mediante una votación abierta y participan tanto en el diseño como en la gestión, seguimiento y evaluación de los mismos.

En la actual convocatoria se han presentado 16 proyectos con propuestas que buscan fortalecer la convivencia intergeneracional e intercultural, promover la participación de todos los vecinos para construir barrio. El presupuesto máximo de cada proyecto será de 1.700 euros.

En el ámbito de la educación, las propuestas se enfocan en fomentar el juego y el aprendizaje en familia, impulsar el deporte activo y transformar los espacios escolares en áreas más creativas e inclusivas. Por su parte, el bloque dedicado a la cultura y las redes comunitarias destaca por una fuerte impronta artística y de convivencia, englobando iniciativas destinadas a embellecer las fachadas y calles del barrio a través de murales, organizar concursos de pintura al aire libre en los Pinares de Venecia y crear programas que otorguen voz a la juventud para conectar la memoria histórica con el futuro de la zona.

El tercer eje se centra en el medioambiente y la salud, agrupando proyectos que promueven la sostenibilidad, la concienciación ecológica y el bienestar vecinal. Entre estas iniciativas sobresalen la naturalización de entornos urbanos como Parque Venecia, la recuperación del entorno del canal, la defensa de la energía como un derecho universal, el consumo responsable y el diseño de caminos escolares amigables.

En definitiva, el conjunto de estas candidaturas busca «dinamizar la convivencia ciudadana» mediante talleres prácticos, la conservación de la biodiversidad local (por ejemplo, a través del reciclaje y la creación de refugios para la fauna) y la transformación de plazas y calles en lugares de encuentro «mucho más verdes, habitables y acogedores» para toda la comunidad.

Este pasado sábado se celebró la llamada feria de los presupuestos con una notable asistencia de vecinos junto a la plaza de las Canteras, un espacio en el que se presentaron todas las iniciativas en una actividad abierta a todo el barrio, en el que cada proyecto presentó sus objetivos, su metodología y sus virtudes. El objetivo era compartir con todos los residentes este mecanismo administrativo y pedir el voto, animando a la máxima participación posible.

Más de 5.000 participantes

Desde 2021 se han abordado más de un centenar de propuestas salidas de cincuenta entidades sociales y una treintena de personas a título individual. En total, más de 5.000 personas han participado en las ediciones previas de una modalidad de hacer política que ha quedado relegada con el paso de las legislaturas.

Desde Zaragoza en Común recuerdan que en el periodo entre 2015 y 2019 este sistema se extendió por casi todos los distritos y creen que sería recomendable retomarlo para fomentar la participación social.