Wizz Air conectará Zaragoza con Milán-Malpensa con tres vuelos semanales a partir de septiembre

El Gobierno de Aragón ha anunciado un nuevo vuelo desde Zaragoza a partir de septiembre. Wizz Air vuelve a apostar por la capital aragonesa y estrenará una nueva ruta con el aeropuerto de Milán-Malpensa con tres vuelos semanales: martes, jueves y viernes. De esta forma, la aerolínea húngara, que cada vez le está ganando más terreno a Ryanair, amplía su mapa de destinos desde el aeropuerto de Garrapinillos y añade la capital de la Lombardía a Bucarest, Cluj y Roma.

Este vuelo a Milán-Malpensa no va a interferir en la conexión actual de Zaragoza con Milán-Bérgamo que ofrece desde hace varios años Ryanair con tres vuelos semanales (miércoles, viernes y domingo) al menos hasta finales de octubre. El aeropuerto de Malpensa, que tiene el nombre de Silvio Berlusconi, se encuentra al noroeste de la ciudad a una distancia similar que el de Bérgamo, el favorito de las aerolíneas de bajo coste, y es el principal punto de llegada de vuelos intercontinentales.